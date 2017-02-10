]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Глава Центробанка предсказала еще несколько лет зачистки банковской системы

11:30 10.02.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предсказала еще несколько лет зачистки банковской системы.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Методы я не поддерживаю. Я выступаю против того, чтобы банки постоянно подводились под отзыв лицензии, причем самими мерами проверок они искусственно подпадают под нарушения нормативов. А потом за эти нарушения их наказывают и отзывают лицензию», — сообщил эксперт.

Банкир отметил, что такие случаи в банковской системе — не единичные. И каждый такой случай — трагедия.

«Центробанк применяет слишком жесткие методы для оздоровления банковского сектора. К самим методам у меня есть множество замечаний. Но оздоровление, безусловно, требуется. Из 90-х годов мы вышли в весьма сложной конфигурации со своими плюсами и минусами», — добавил Тосунян.

Темы: Россия, Банки в России, Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2017, 14:01
Русич

А не пора ли сам ЦБ зачистить вместе с Набиуллиной? Может ей дояркой лучше на ферме поработать. Хотя коров попортит, как все портит к чему прикасается...
10.02.2017, 12:51
+++

И останется в России один банк - ЦБ РФ. С кого тогда он взятки и откаты брать будет ?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.