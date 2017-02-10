Глава Центробанка предсказала еще несколько лет зачистки банковской системы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предсказала еще несколько лет зачистки банковской системы.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«Методы я не поддерживаю. Я выступаю против того, чтобы банки постоянно подводились под отзыв лицензии, причем самими мерами проверок они искусственно подпадают под нарушения нормативов. А потом за эти нарушения их наказывают и отзывают лицензию», — сообщил эксперт.

Банкир отметил, что такие случаи в банковской системе — не единичные. И каждый такой случай — трагедия.

«Центробанк применяет слишком жесткие методы для оздоровления банковского сектора. К самим методам у меня есть множество замечаний. Но оздоровление, безусловно, требуется. Из 90-х годов мы вышли в весьма сложной конфигурации со своими плюсами и минусами», — добавил Тосунян.