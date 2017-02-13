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В Кремле пообещали дать ответ на иск Киева в ВТО

18:00 13.02.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Россия ответит на иск, поданный в ВТО Украиной из-за ограничения транзита товаров через территорию РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ответ на претензии Украины будет дан в соответствии с международными правовыми нормами.

При этом Песков отказался строить предположения о том, каковы могут быть последствия для России из-за украинского иска. «Здесь какие-то виртуальные рассуждения вряд ли уместны», - цитирует его ТАСС.

Об обращении Киева в ВТО стало известно накануне. Он потребовал от организации дать объективную оценку «торговой агрессии» России и отменить установленные Москвой ограничения. Это уже второй иск, который украинская сторона подает в ВТО против России. По данным СМИ, готовится третий документ, который будет посвящен запретам и ограничениям на импорт товаров из Украины в Россию.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Всемирная торговая организация, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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13.02.2017, 23:45
Гость: предательство?

Бойца Народного ополчения Донбасса Олега Андрушевича депортируют из России на Украину, несмотря на действующую миграционную карту. Об этом «Срочный репост! Ему нужна помощь адвоката в Ростове для подачи апелляции до 17 февраля и защиты в суде», — сообщила на своей странице в Facebook писатель, публицист и общественно-политический деятель Наталья Макеева.
13.02.2017, 21:25
Гость: иностранец

"Конституция" ВТО(Соглашение,учреждающее ВТО) предусматривает правовую возможность отказа гос-вом-членом ВТО в предоставлении преимуществ по многосторонним торговым соглашениям другому гос-ву-члену или нескольким не имеет значения,по каким причинам.Можно речистым читателям порекомендовать изучить эти положения для оказания помощи своему правительству.Которое очень часто смешит честной народ.Отказ в преимуществах означает одновременно прекращение всех иных прав и обязанностей.Или что-то полезное в торговле с Украиной в рамках ВТО усматривается?Если так,то не надо нарушать ее правила.
13.02.2017, 20:22
Гость: Кирилл.

"...А что касается Петра Порошенко, я был первым, кто его поддержал. И я буду поддерживать его дальше".
В. Путин, начальник Д. Пескова
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