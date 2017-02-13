В Кремле пообещали дать ответ на иск Киева в ВТО

Россия ответит на иск, поданный в ВТО Украиной из-за ограничения транзита товаров через территорию РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ответ на претензии Украины будет дан в соответствии с международными правовыми нормами.

При этом Песков отказался строить предположения о том, каковы могут быть последствия для России из-за украинского иска. «Здесь какие-то виртуальные рассуждения вряд ли уместны», - цитирует его ТАСС.

Об обращении Киева в ВТО стало известно накануне. Он потребовал от организации дать объективную оценку «торговой агрессии» России и отменить установленные Москвой ограничения. Это уже второй иск, который украинская сторона подает в ВТО против России. По данным СМИ, готовится третий документ, который будет посвящен запретам и ограничениям на импорт товаров из Украины в Россию.

