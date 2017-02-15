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Минфин и МЭР договорились снизить прямые налоги и повысить косвенные

10:10 15.02.2017
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© KM.RU
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Министерство экономического развития и министерство финансов договорились снизить прямые налоги на труд, а потери бюджета компенсировать ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщают «Ведомости». При этом источники РБК указывают, что говорить о согласованной позиции ведомств пока рано.

Основной рассматриваемый экономическим блоком правительства вариант — снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 21 процента от зарплаты. При этом НДС — налог, который россияне платят косвенно, покупая товары — предложено повысить с 18 до 21 процента. Такая схема 21/21 приведет к недополучению 682 миллиардов рублей федеральным бюджетом, рассказала «Ведомостям» эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина.

В правительстве также рассматривают другие варианты баланса ставки страховых взносов и НДС:

20/22 — потери составят 600 миллиардов рублей
21/22 — 400 миллиардов
22/22 — 180 миллиардов

При этом любая из предложенных схем приведет к потере доходов Пенсионного фонда, а также может серьезно разогнать инфляцию за счет роста НДС.

Собеседники изданий подчеркивают, что предложенная концепция баланса ставок пока обсуждается только в экономическом блоке и еще не была представлена всему правительству.

В конце 2016 года в правительстве начали обсуждать возможное повышение налога на доходы физических лиц или введение прогрессивной шкалы. Налоговая реформа планировалась на 2018 год — после президентских выборов.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев в очередной раз подчеркнул, что вопрос о прогрессивной шкале НДФЛ не стоит в повестке дня.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 14:02
нюню!

А ЧЕМ ТЕБЯ ПЕРСОНАЛЬНО ТАК ПРИВЛЕКАЕТ "прогрессивеая шкала налога"? В Европе и США ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ И ЧТО? БОГАТЫЕ НАЛОГА НЕ ПЛАТЯТ, а для БЕДНЫХ, РАБОЧИХ, ВЕРМЕРОВ И СРЕДНЕГО КЛАССА - ЭТО УДАВКА! УЧИТЬСЯ ПРОБОВАЛ? Или что в голову ТВОЕГО БРИГАДИРА взбредет, то ТЫ и ляпаешь? Судя по твоему БЕЗГРАМОТНОМУ коменту, ТЫ ФАШИСТ! В статье ведется речь О НАЛОГЕ НА ДОХОД ОЛИГАРХАТА, КОТОРЫЙ ОНИ КЛАДУТ СЕБЕ В КАРМАН! Может ОНИ ТЕБЕ платят, так ты их и защищаешь?
15.02.2017, 13:57
О?

ЗНАЧИТ ТЫ РАБОТАЕШЬ И ЕЩЁ ХАЛЯВУ ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕШЬ! КУКИШ ТЕБЕ! Есть ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ, А ЕСТЬ ТОЖЕ ХОТЯТ! Волк - он и ЕВРОПЕ ВОЛК!
15.02.2017, 13:39
Гоша

А почему за все свои художества, выраженные в огромном воровстве и катастрофическом подрыве экономики России по сговору с вражескими державами руководство этих структур еще не в тюрьмах. Бардак полный в государстве, однако?
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