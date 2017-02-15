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В ЦБ усомнились в возможности разморозки пенсионных накоплений

18:00 15.02.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Разморозка обязательных пенсионных накоплений маловероятна. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Позиция регулятора основывается на текущей бюджетной ситуации, а также на том, что страховая пенсия в настоящее время во многом финансируется за счет госбюджета – не является сбалансированной по страховым взносам, пояснила Набиуллина.

«Но пенсионные накопления гражданам нужны. И нужны, прежде всего, гражданам, чтобы они имели возможность накапливать государственные пенсии», - цитирует главу ЦБ РИА Новости.

Она также добавила, что пенсионные накопления относятся к так называемым «длинным деньгам» в экономике. В связи с этим была предложена система пенсионного капитала, которая носит добровольный характер, но при этом имеет автоподписку. Граждане вступают в нее по умолчанию, но могут в любой момент выйти и присоединиться вновь.

По словам Набиуллиной, только 18% россиян высказались против участия в данной системе. В то же время более половины согласных готовы отчислять в нее порядка шести тысяч рублей ежемесячно.

В конце прошлого года МЭР высказывалось за частичную разморозку пенсионных накоплений в 2018 году. В Минфине такую возможность увязали с ростом цен на нефть. Однако в правительстве отметили что бюджет верстается с учетом того, что пенсии останутся замороженными в ближайшие три года.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 20:34
Гость: Пенсионер П.

"...пенсионные накопления гражданам нужны.."
"...Разморозка обязательных пенсионных накоплений маловероятна..."
Подпись: Наебулина.
15.02.2017, 20:21
Гость: Невозможно разморозить то,

что уже отняли и поделили.
15.02.2017, 19:46
Гость: А

Зачем нищим деньги?)))))
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