Во исполнение условий мирового соглашения, утвержденного Определением Бутырского районного суда от 23.11.2016 года по исковому заявлению Макарова С.В. к ООО «КМ онлайн» о защите чести, достоинства и деловой репутации, которое вступило в законную силу, ООО «КМ онлайн» печатает официальное опровержение

В апреле-мае 2016 года в разделе «Экономика» мультипортала КМ.РУ, принадлежащего ООО КМ онлайн, были размещены пять статей, касающихся злоупотреблений при закупке оборудования по реабилитации для инвалидов по зрению, в тексте данных статей упомянуто имя гражданина Российской Федерации Макарова Сергея Владимировича, а именно:

06.04.2016 - «ПроКРУСТово ложе ВОС: как инвалиды совести обкрадывают инвалидов по зрению».

13.04.2016 - «Наперсток для государства. Как мошенники на рынке ТСР обкрадывают бюджет и инвалидов».

20.04.2016 - «Генпрокуратура и ФАС разберется с фактами аферы при закупке ТСР для инвалидов по зрению».

27.04.2016 - «Аферы с закупками ТСР для незрячих: прозреет ли государство?».

04.05.2016 - «Картельный сговор: почему проблемы со зрением не только у слабовидящих, но и у российского правосудия?».

В Статье «ПроКРУСТово ложе ВОС: как инвалиды совести обкрадывают инвалидов по зрению» от 06.04.2016 года

В указанной статье рассказывается о том, что при государственной закупке электронных ручных видеоувиличителей, якобы происходит прямой обман и государства, и инвалидов.

Цитата: «Обман, мошенничество и воровство, выявленные Счетной палаты в сфере госзакупок, лишили казну и тех средств, которые государство направляло на поддержку инвалидов…

Как происходит прямой обман и государства, и инвалидов можно проследить на примере госзакупок электронных ручных видеоувеличителей – ЭРВУ

Схема аферы чрезвычайно проста: в технические условия вписываются уникальные параметры того самого устройства, которое и должно стать победителем…

Чтобы скрыть подлог и создать видимость конкуренции, для ФСС предоставляют ссылки на «аналогичные» устройства на рынке, якобы изготовляемые другими компаниями.

Однако на деле речь идет об одних и тех же устройствах, поставляемых либо самим «КРУСТ», либо его липовыми фирмами-двойниками вроде «Меридиан», «СИТИ ВИТАЛ ЛИМИТ», «СЦ ЛЕС» и др. Ни одна из этих компаний не имеет действующего сайта, телефонов для контакта и возможности закупки других моделей видеоувеличителей, кроме моделей увеличителей от «КРУСТ». Реальные же поставщики оригинальных устройств, которых в России не менее десятка, к торгам не допускаются…

Дирижирует этим процессом конкретный человек: Макаров Сергей Владимирович, который продавливает эту «темку», не стесняясь в средствах…

…контрагентам г-на Макарова в региональных ФСС и отделениях ВОС вовсе не нужно знать, что он лоббирует свою собственную компанию…

Представляясь ответственным лицом московского ВОС, Макаров не просто берет на себя роль самозванца и мошенника – никаких полномочий от федеральных структур ВОС у него нет. Руководители региональных отделений сразу же становятся объектами жесткого прессинга, цель которого – заставить передать в готовящий тендер региональный ФСС эксклюзивные параметры конкретного изделия.

Тут в ход идет все: эмоции, угрозы, посулы. Главный тезис: берите только конкретное устройство, все остальное – плохое, некачественное, а значит «будет скандал», «будут возвраты», «ответите перед ВОС» т.п. Макаров хорошо понимает, с кем имеет дело: большая часть работающих в инвалидных организаций – люди пожилые, в коммерческих войнах люди неискушенные, и немногие из них способны противостоять подобному давлению нахрапистого дельца.

Лоббируя продукцию своей компании, г-н Макаров предъявляет весомый по нынешним временам аргумент об ее отечественном происхождении.

Но и это обман: никакого собственного производства ни у «КРУСТ», ни у подставных компаний вроде «СИТИ ВИТАЛ ЛИМИТ» нет…

Сложно поверить, что в наше время столь примитивный обман может работать как часть бизнес-стратегии. Но, как известно, чем чудовищнее ложь, тем проще в нее поверить: во всяком случае до последнего времени тот же ФСС в нее верил.

Покупая по бросовым ценам в Китае и перепродавая мошенническими схемами государству втридорога устройства, которые уже самим фактом своего «рождения» обманывают и государство, и потребителя, «крусты» и макаровы не просто занимаются изъятием госсредсв. По сути, они саботируют напряженную работу государства по поддержке социальной сферы. И до сих пор у них это получалось вполне успешно».

В Статье «Наперсток для государства. Как мошенники на рынке ТСР обкрадывают бюджет и инвалидов» от 13.04.2016 года

В указанной статье рассказывается о том, что мошенники, в том числе Макаров С.В. обкрадывают бюджет и инвалидов при государственной закупке электронных ручных видеоувиличителей.

Цитата: «Суть происходящего вокруг «КРУСТ» и лоббирующего его интересы г-на Сергея Макарова вполне соответствует смыслу этой остроты. Здесь все построено на обмане, все декорации – липовые.

…Стращая пожилых людей «корочкой» и «связями», он, когда прямыми угрозами, когда с намеками на дивиденды, заставляет их подписывать от лица заказчика торгов нужные ему, Макарову, технические характеристики устройства, призванного победить на аукционе...

…Если вы подумаете, что на этом обман г-на С.Макарова заканчивается – то ошибаетесь. Вот, к примеру, одно из продавливаемых им на всех торгах устройств «Видео Оптик WU-TV» указано как продукция российского производства…

…Это мошенничество оборачивается двойной прибылью: факт «российского производства» притупляет внимание ФСС и ВОС, которые, конечно, только рады присутствию на рынке всего отечественного и нерыночные торги приобретают оттенок чего-то очень патриотического (на самом деле – все ровно наоборот).

Но главное в другом: аппарат, который приобретается в Китае по оптовой цене 7 тыс. руб. за штуку, здесь втюхивается государству за 23-25 тыс. рублей. То, что г-н Макаров и его подельники, должно быть, считают своей законной маржой, оборачивается для государства колоссальными убытками и финансовыми вливаниями в иностранную реабилитационную индустрию и частные карманы откровенных мошенников.

Наконец, сами инвалиды получают сомнительный, не прошедший сертификацию продукт, который если что – и отремонтировать негде…»

В Статье «Генпрокуратура и ФАС разберется с фактами аферы при закупке ТСР для инвалидов по зрению»

В указанной статье рассказывается о том, что мошенники, в том числе Макаров С.В. обкрадывают бюджет и инвалидов путем завышения на некачественные средства технической реабилитации.

Цитата: «Генпрокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ приступили к проверке законности результатов аукционов в различных регионах страны, в ходе которых группа аффилированных компаний путем мошенничества могла похитить у государства миллионы рублей при закупке устройств для слабовидящих.

…Как следует из сопроводительного письма, речь идет о компании «КРУСТ» и ее фактическом представителе С. Макарове, которые «при попустительстве региональных органов Фонда социального страхования искусственно завышают цены на некачественную продукцию ООО «Круст», производимую в Китае…

…Человек, близкий к компании, но формально от нее дистанцирующийся, в ходе подготовки аукциона различными способами «продавливает» специфические параметры устройств, которые соответствуют исключительно лоббируемой им продукции. В результате, на торги не попадают конкурирующие изделия и результат таких торгов фактически предрешен…

…Надо полагать, что на эту позицию главы государства обратят внимание в том числе и те представители ВОС, которые вольно или невольно помогают аферистам-посредникам обкрадывать государство…»

В Статье «Аферы с закупками ТСР для незрячих: прозреет ли государство?»

В указанной статье рассказывается об афере с закупками ТСР для незрячих.

Цитата: «Но уже сейчас о схеме мошенничества можно говорить достаточно предметно. Компания «КРУСТ», как уже писало наше издание, выдает себя за «отечественного производителя» ЭРВУ, хотя собственного производства не имеет: в качестве российского продукта инвалиды получают китайское устройство, не имеющее ни сертификат безопасности Роспотребназдора, ни санитарно-эпидемиологические заключения соответствующих служб. Разумеется, и разница между оптовой ценой покупки этого безымянного устройства в Поднебесной и закупочной ценой в России составляет порядка 3,5 раза.

В эпицентре всех этих манипуляций стоит человек энергичный и в высшей степени деловой: Сергей Макаров. Имеющаяся в открытых источниках информация помогает приблизительно понять, каким образом ему удается поставить под «ружье» «КРУСТа» и региональные ФСС, и региональные отделения ВОС. И там и тут Сергея Владимировича знают как «официального представителя ВОС» - человека, несущего ответственность за закупаемое государством оборудование для слабовидящих людей.

То, что г-н Макаров сменил место работы – понятно: продавливать свои устройства гораздо проще, представляясь «лицом» ВОС, а не самого производителя.

Знает ли вице-президент ВОС о той игре, которую за его спиной ведет человек, очевидно прикрывающийся несуществующим «мандатом»

Остается надеяться, что предстоящая проверка со стороны ФАС и органов следствия позволит во всех подробностях разобрать анатомию мошенничеств, результатом которых становятся многомиллиардные потери государства».

В Статье «Картельный сговор: почему проблемы со зрением не только у слабовидящих, но и у российского правосудия?» от 04.05.2016 года

В указанной статье рассказывается об афере с закупками ТСР для незрячих.

Цитата: «Рынок технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов по зрению нельзя назвать самым емким из существующих. Однако 1 млрд. рублей, которые государство ежегодно тратит на закупку необходимого оборудования, представляет для некоторых игроков вполне лакомый кусок, соблазн заполучить который толкает их на далекие от соблюдения духа и буквы закона действия.

…Одним из сюжетов, связанным с закупками государством ТСР для людей с ограниченными возможностями по зрению, стала история вокруг компании “Круст”, которая на протяжении нескольких лет фактически единолично участвовала и побеждала в многочисленных аукционах по закупке для нужд ВОС средств реабилитации для слабовидящих…

…По странному стечению обстоятельств практически на всех выигранных “Круст” торгах кроме него самого и аффилированных с ним “СИТИ ВИТАЛ ЛИМИТ”, ”СЦ ЛЕС” и ИП “Основина” других претендентов на контракт не наблюдалось. Случалось это по искусственному ограничению числа участников аукциона, когда в технические условия будущего контракта вводились характеристики, отсекающие участие в торгах любого конкурирующего с “Крустом” устройства.

Однако неправильно думать, что манипуляции с аукционной документацией стали единственным инструментом “Круста” в его политике недобросовестной конкуренции. Ее разновидностью является и другой способ оставаться хозяином положения, тот, что называется картельным сговором.

…Это опять же не честная конкуренция, когда несколько компаний в ходе торгов сбивают друг другу цену. “Круст” ставит на другое: на соглашение о разделе сфер, в соответствии с которым компании не мешают друг другу при проведении торгов в регионах, которые заранее согласованы и поделены.

Участие в картельном сговоре “ЭлекЖеста” отчасти извиняет агрессивная манера “Круста” подминать под себя всех, кто стоит на пути сверхприбылей. Об этой способности знают многие и просто боятся связываться с беспринципными коммерсантами.

Сергей Грибанов, который сегодня возглавляет «Круст», и Сергей Макаров, предыдущий директор той же компании, а ныне фиктивный “технический представитель“ ВОС (работающий посредником между заказчиком (ВОС) и государством в интересах не постороннего ему предприятия следуют схемам, хорошо изученным как аудиторами Счетной палаты и ФАС, так и следователями СК и прокуратуры».

Все вышеуказанные статьи содержат утверждения, не соответствующие действительности, более того данные сведения порочат честь, достоинство и деловую репутацию Макарова Сергея Владимировича, фигурирующего в упомянутых материалах.

С момента получения искового заявления от Макарова Сергея Владимировича все статьи были удалены из публичного доступа с мультипортала.

Действительно обвинения, содержащиеся в статьях являются голословными и бездоказательными, так как Макаров С.В. к уголовной ответственности не привлекался, никаких обвинений в его адрес со стороны правоохранительных органов не выдвигалось.

Таким образом, все сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Макарова С.В., приведенные в пяти вышеперечисленных статьях, являются не соответствующими действительности.