Украина стала главным импортером пива и мяса из России из-за ДНР и ЛНР

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ФТС, за 2016 год поставки пива из России на Украину увеличились в 1,5 раза. Мясо и субпродукты в 2013–2014 годах Украина у России практически не закупала, однако в прошлом году туда было поставлено 47 893 т этой продукции. На Украину приходится, как следует из данных ФТС, почти 30% всего российского экспорта пива и мяса, что делает ее крупнейшим покупателем и того и другого, причем мяса впервые.

В то же время в конце 2015 года власти Украины в ответ на российское продэмбарго ввели запрет на поставки большинства продуктов из России, включая пиво и мясо. По данным Госслужбы статистики Украины, за январь—ноябрь прошлого года импорт мяса в страну из России сократился более чем в 40 раз, до $15 400. По словам сотрудника службы, по пиву динамика похожая.

Представитель Министерства аграрной политики Украины не смог объяснить динамику экспорта в страну российской продукции. Представитель ФТС не смог уточнить, в какие украинские регионы Россия поставляет продукцию. Госслужба статистики Украины данные по поставкам в Луганск и Донецк не фиксирует, но они могут быть зафиксированы как экспорт на Украину, говорит сотрудник этой службы.

Десяток собеседников «Ведомостей» в российских производственных и торговых компаниях сообщили, что российские продукты поставляются в самопровозглашенные республики Донбасса.

Получатели почти всей экспортированной за последние два года на Украину говядины и свинины — компании Луганской и Донецкой областей, пишут «Ведомости» со ссылкой на детальную таможенную статистику. По словам президента Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, ЛНР и ДНР не хватает собственной продукции, существенно сократились и поставки туда с Украины, поэтому в прошлом году российские предприятия наладили торговые связи с покупателями в непризнанных республиках. Поставки коммерческие, это не гуманитарная помощь, утверждает Ковалев.

На российском мясе работают два мясоперерабатывающих комбината — в Макеевке и Луганске, сообщили газете их сотрудники.

Продукция всех крупнейших российских производителей завозится в Донецкую и Луганскую народные республики, говорят участники рынка и отраслевые эксперты, а также сотрудники работающих в Донбассе торговых сетей. Российские же производители уверяют, что ничего не продают в ДНР и ЛНР, или отказываются обсуждать эту тему, отмечают «Ведомости». Отправку небольшой партии курицы — 18 т признал лишь представитель ГК «Белая птица».

Представители «Черкизово» и «Мираторга» отказались от комментариев. Представители еще двух компаний рассказали, что часть продукции отгружают оптовикам, и допустили, что она вполне может продаваться в непризнанных республиках в Донбассе. Попросившие об анонимности российский юрист и его киевский коллега назвали объяснимым нежелание ведущих компаний ассоциироваться с поставками в Донбасс. По их мнению, такие поставки чреваты санкциями.

Источник, близкий к руководству ДНР, сообщил, что ввоз продуктов из России увеличился, однако в разы меньше оценок ФТС. По его словам, поставки российского мяса невыгодны, с Украины в ДНР контрабандой ввозится более дешевое. На территории республики отдельные предприятия выпускают продукцию, в частности колбасу, из российского сырья, некоторые из них пытаются обойти эмбарго и поставлять ее в Россию, однако не очень удачно, говорит источник.