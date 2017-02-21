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Россиянам запретят покупать «санкционку» из Белоруссии и Казахстана

01:52 21.02.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Правительство получит право запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию). Соответствующий законопроект подготовлен Минфином; в понедельник, 13 февраля, его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, сказал РБК участник заседания и подтвердила пресс-служба Минфина. Правительство не объявляло об одобрении документа комиссией.

Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны — союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России, следует из законопроекта. Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины либо их импортерам предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы. Кроме того, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России», сказано в законопроекте.

Цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через территории государств — союзников по ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, пояснил РБК федеральный чиновник. Сейчас торговые условия России (членство в ВТО, санкции и контрсанкции, ограничения в отношении Украины и Турции) не согласуются с торговыми условиями других стран ЕАЭС, и это неправильно, говорит РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Несовпадение правил по ввозу из третьих стран внутри Таможенного союза рано или поздно должно быть устранено, объясняет он.

Темы: Россия, Белоруссия, Казахстан, Организация Таможенного союза
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