«Роснефть» в 2016 году сократила прибыль в два раза

В 2016 году чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к ее акционерам, составила 181 млрд руб. или $2,8 млрд, следует из отчета компании. По сравнении с предыдущим годом рублевая прибыль «Роснефти» сократилась на 49% (было 355 млрд руб.), долларовая - на 54,1% (было $6,1 млрд).

В то же время в октябре-декабре 2016 года «Роснефть» показала резкий рост прибыли, по сравнению с четвертым кварталом 2015 года она выросла вдвое, составив 52 млрд руб. или $800 млн. В аналогичном периоде предыдущего года показатель составил 26 млрд руб. или $400 млн.

По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, нарастить прибыль компании позволили «улучшения в динамике цены на нефть, которая повысилась на 10%, эффективный контроль над расходами, а также рост производства».

В сообщении «Роснефти» особо подчеркивается, что чистая прибыль является базой для расчета дивидендных выплат, а дивидендные выплаты в течение 2017 году могут включать в себя не только выплаты за 2016 год, но и промежуточные дивиденды за 2017 год.

Выручка «Роснефти» в октябре-декабре 2016 года составила 1,485 трлн руб. ($24,1 млрд), что 21,4% превысило показатель четвертого квартала 2015 года. По итогам 2016 года в целом выручка «Роснефти» на фоне снижения рублевых цен на нефть на 10% сократилась на 3,1%, до 4,988 трлн руб. Общие потери от снижения рублевых цен на нефть в «Роснефти» оценили в 30 млрд руб., потери от дополнительной фискальной нагрузки, связанной, в основном, с налоговым маневром – в 165 млрд руб.

Рост выручки в четвертом квартале 2016 года в отчете «Роснефти» связывается с эффективным распределением товарных потоков и консолидацией «Башнефти». Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании, пояснил, что компания продолжает работу по эффективной интеграции новых активов и по итогам 2017 года ожидает «реализацию синергии в объеме порядка 40 млрд руб.».