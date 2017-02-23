Со среднего класса хоть шерсти клок?

Минфин рассматривает возможность увеличения налоговой нагрузки на россиян ради роста экономики

Стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают в Минфине, а также Минэкономразвития и Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. Предполагается снизить страховые взносы, но поднять ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС). Это будет означать уменьшение бремени на бизнес, но увеличение налоговой нагрузки на граждан. Понимая, что есть слои населения, которые уже не выдержат роста НДФЛ, правительственные экономисты предложили ввести понятие минимального дохода, не облагаемого налогом: возможно предоставление вычета беднейшим гражданам.

Неправительственные экономисты разошлись в оценках предлагаемых мер. Одни обращают внимание на положительные последствия для экономики от уменьшения взносов с предпринимателей. Другие подчеркивают негативные социальные последствия от увеличения налогов на доходы физлиц.

Разработки налогового маневра находятся в рамках налоговой дискуссии, объявленной президентом РФ в послании Федеральному собранию, рассказал корреспонденту «Росбалта» советник Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников. Речь идет о подготовке законодательных решений, которые заработают с 2019 года на длительный цикл, на следующие 6-8 лет.

Эксперт уточнил, что основной целью предложений является стимулирование бизнеса. «Бюджет страны дефицитен, и старая модель углеводородной зависимости себя исчерпала. Мы теперь имеем другую перспективу нефтегазовых доходов. Отсюда и возникает проблема перемен в налоговой системе с таким расчетом, чтобы она стала стимулировать бизнес, инвестиции, деловую активность», — заявил Никита Масленников.

Эксперт уточнил, что прозвучавшие предложения находятся в рамках общемирового тренда, заметного в последние годы. «Этот тренд предполагает брать меньше налогов с бизнеса, но больше — с потребления, с потребляющей части населения. В текущих условиях это достаточно рискованно, потому что потребительский спрос у нас пока не восстановился до уровня 2013 года. А вот после 2017 года, по мере восстановления потребительского спроса, можно будет обратиться к регламентации налоговой системы в соответствии с мировыми тенденциями», — сказал Масленников.

По словам эксперта, наиболее дискуссионным вопросом остается проблема повышения НДС. «Каждый пункт повышения НДС подталкивает на годовом треке инфляцию, по разным оценкам до 0,5% до 0,8%. Минфин придерживается версии в 0,4% — 0,5%, но эксперты говорят о возможности более ощутимого роста. Поэтому пока мы не выйдем на таргет по инфляции в 4% в год, экспериментировать с инфляцией я воздержался бы. Иначе мы можем подтолкнуть ее вверх и дальше долго, упорно и нудно с ней бороться, причем неопределенно продолжительное время», — отметил Никита Масленников.

Эксперт подчеркнул, что вопросы конкретных налоговых ставок наверняка еще будут уточняться в ходе налоговой дискуссии.

Уменьшение страховых взносов потенциально будет стимулировать экономический рост, считает и бывший министр экономики, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Это станет весомым снижением налогового бремени на бизнес, но, в то же время, поднимет вопросы наполнения социальных фондов.

«Снижение налогового бремени будет стимулировать создание новых рабочих мест, возможно, небольшой рост зарплат, так как позволит вывести зарплаты из тени. В то же время обозначатся проблемы, которые будут носить стратегический характер: резкое сокращение взносов в пенсионный фонд, в фонд соцстраха, в медицинский фонд поставит их в сложное положение. Поэтому надо будет еще продумывать механизмы того, каким образом бюджет будет компенсировать затраты, которые с большой вероятностью увеличатся», — сказал Андрей Нечаев.

Предложения, разрабатываемые в правительстве, дадут лишь ограниченный эффект для экономики, если учесть все последующие издержки, считает бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин. «Снижение налогов на бизнес, конечно, повлияет стимулирующим образом на него. Однако не стоит переоценивать этот фактор, потому что российский бизнес страдает не столько от налогообложения, сколько от коррупционной нагрузки и избыточного административного давления», — подчеркнул Кудюкин.

Снижение страховых отчислений окажется некоторым послаблением для бизнеса, но для граждан это обернется наступлением на их права. «В условиях и без того дефицитного пенсионного фонда сокращение поступлений в него будет означать, что снова будут искать способы ликвидировать этот дефицит, опять-таки за счет граждан. Это означает в той или иной форме сокращение реального объема пенсий, и опять поднимется вопрос о подъеме возраста выхода на пенсию», — заметил эксперт.

Повышение ставок НДФЛ и НДС обернется ударом по социальному благополучию граждан. «Подъем ставки подоходного налога при сохранении его плоской шкалы будет означать ущемление прав широких слоев населения с невысокими доходами, для которых изъятие нескольких лишних процентов из того, что они получают на руки, весьма чувствительно. Аналогично и в части повышения ставки НДС, потому что налог постараются переложить на конечного потребителя. Значит, опять основная масса наших сограждан будет получать меньше денег и больше платить за товары», — сказал Павел Кудюкин.

В целом последствия для общества и экономики окажутся отрицательными, полагает эксперт: сокращение доходов населения обернется в сокращение платежеспособного спроса, что ударит уже по бизнесу, работающему на внутренний рынок.

Предложения о повышении ставки НДФЛ одновременно со снижением страховых взносов противоречат духу «майских указов» президента, считает доцент МГУ, кандидат экономических наук Андрей Кобяков. Рост подоходного налога может породить волну социального протеста.

«Налоговые маневры хороши в том случае, если они не ухудшают положение, и без того достаточно тяжкое, большей части населения. Можно говорить о том, чтобы освободить бизнес от уплаты социальных взносов, но за это должны платить не малоимущие, а те, кто получает большие доходы, как это делается в большинстве развитых стран мира», — сказал Андрей Кобяков.

Эксперт уверен, что в отечественной экономике есть возможности для того, чтобы освободить от уплаты подоходного налога значительную часть населения. «Наш парламент много лет говорит о необходимости ввести налог на роскошь, но никаких действий в этой связи не предпринимает. Если говорить про реальную ситуацию в России, то мы имеем дело с очень сильным социальным расслоением, которое для уровня развития нашей страны, если исходить из показателей ВВП на душу населения по паритетным показателям валютного курса, абсолютно немыслимо. По показателям неравенства мы находимся на уровне африканских стран. Подобные вещи недопустимы, поэтому давно назрела необходимость переходить к прогрессивной шкале налогообложения», — подчеркнул Андрей Кобяков.

За скобками остался вопрос о том, какая же именно часть населения понесет наиболее серьезные издержки от налоговых нововведений. Вероятно, это будет многострадальный «средний класс», живущий на зарплату: те, у кого доход выше минимального, и те, кого еще можно «ощипать» ради экономического роста. Но тогда уровень неравенства может опуститься ниже «африканского»…