Банкноту в 200 рублей сделают по новой технологии

Для изготовления денежной купюры достоинством в 200 рублей будет применена новая технология, которая существенно увеличит срок ее службы. Об этом «Российской газете» рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Он пояснил, что речь идет о технологии долговечной бумаги, которая подразумевает ее специальную обработку. По словам собеседника издания, решение о применении такой технологии принято в связи с тем, что купюры мелкого достоинства изнашиваются довольно быстро – примерно за один год. Крупные банкноты служат в несколько раз дольше.

По словам Трачука, пробные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей будут отпечатаны летом. Они позволят специалистам оценить, насколько хорошо будет воплощено на бумаге то, что задумано в компьютерном эскизе.

Ранее в ЦБ сообщили, что новые банкноты поступят в обращение в текущем году. На 200-рублевой купюре будут изображены достопримечательности Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На банкноте в 2000 рублей — символы Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром Восточный.

