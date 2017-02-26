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Банкноту в 200 рублей сделают по новой технологии

21:38 26.02.2017
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Для изготовления денежной купюры достоинством в 200 рублей будет применена новая технология, которая существенно увеличит срок ее службы. Об этом «Российской газете» рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Он пояснил, что речь идет о технологии долговечной бумаги, которая подразумевает ее специальную обработку. По словам собеседника издания, решение о применении такой технологии принято в связи с тем, что купюры мелкого достоинства изнашиваются довольно быстро – примерно за один год. Крупные банкноты служат в несколько раз дольше.

По словам Трачука, пробные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей будут отпечатаны летом. Они позволят специалистам оценить, насколько хорошо будет воплощено на бумаге то, что задумано в компьютерном эскизе.

Ранее в ЦБ сообщили, что новые банкноты поступят в обращение в текущем году. На 200-рублевой купюре будут изображены достопримечательности Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На банкноте в 2000 рублей — символы Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром Восточный.
 

Темы: Россия, Новые технологии, Экономика и финансы, ФГУП «Гознак»
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 07:02
Хорошая логика

Т.е. то, что стоило 5000 будет стоить 2000?
27.02.2017, 04:44
///

Наверное,из дерева сделают . Из дуба,он долговечен.
27.02.2017, 00:51
Навеяло

Денежная реформа в России 1997—1998 годов — денежная реформа, которая была начата в России 1 января 1998 года. Подготовка к ней осуществлялась с августа 1997 года. Обмен неденоминированных купюр проходил постепенно, вплоть до 2002 года.
Кое кто из ребят рисовавших эти купюры плоховато кончил.
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