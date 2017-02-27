СМИ узнали о желании «Роснефти» продать активы в Чечне за 12,5 млрд руб.

«Роснефть» хочет продать Чеченской Республике 51% в «Грознефтегазе» и остальное свое имущество в регионе за 12,5 млрд руб. Соответствующую оценку своих активов нефтяная компания представила в Министерство экономического развития, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают источники издания, знакомые с ситуацией, пока этот вариант окончательно не утвержден правительством, однако это вопрос времени, и процесс раздела активов между «Роснефтью» и властями республики вышел на «финишную прямую».

Согласно оценке, сделанной PwC, рыночная цена чеченских активов «Роснефти» составляет около 11,8 млрд руб., также в отчете упоминаются затраты в 725 млн руб. на проект нефтеперерабатывающего завода в Чечне, который не был реализован.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова передать республике активы принадлежащего Росимуществу «Чеченнефтехимпрома» (ЧНХП). Чечня должна была получить 100% ЧНХП, но для этого республике предстояло поделить около 3 тыс. единиц имущества предприятия по добыче и транспорту нефти с «Роснефтью», которая их арендует.

В конце июня 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев исключил предприятие из плана приватизации на 2014–2016 годы, фактически начав процесс его передачи.

В сентябре прошлого года «Роснефть» предложила Минэкономразвития два варианта по разделу активов «Чеченнефтехимпрома». В первом случае предлагалось выделить Чечне участок земли под строительство завода литий-ионных аккумуляторов, а акции ЧНХП передать «Роснефтегазу», который владеет контрольным пакетом «Роснефти». Второй вариант предполагал продажу акций подконтрольного «Роснефти» «Грознефтегаза», работающего на арендованных активах ЧНХП, инвестору или Чечне по рыночной цене.