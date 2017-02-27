Медведев заявил о преодолении безработицы в России

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на рынке труда в стране стабилизировалась.

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», - цитирует выступление премьера на инвестиционном форуме в Сочи «Интерфакс».

В то же время он отметил, что ближайшие годы будут непростыми для отечественного рынка труда. При этом Медведев пояснил, что речь идет не столько о безработице, сколько о нехватке квалифицированных кадров. По его словам, это объясняется демографическим кризисом 90-х годов.

Премьер рассказал, что кабмин обсуждает проект плана действий на 2017-2025 годы, который будет предусматривать наиболее эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение специалистов из-за границы.

Медведев также добавил, что правительство планирует принять ряд мер для преодоления демографических ограничений, чтобы избежать препятствий экономическому росту в будущем.

Ранее Росстат сообщил, что в январе безработица в РФ выросла на 185 тысяч человек, по сравнению с декабрем 2016 года. По данным ведомства, в стране около 4,3 миллиона безработных, что составляет 5,6% экономически активного населения.

