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Медведев заявил о преодолении безработицы в России

20:45 27.02.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на рынке труда в стране стабилизировалась.

«Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», - цитирует выступление премьера на инвестиционном форуме в Сочи «Интерфакс».

В то же время он отметил, что ближайшие годы будут непростыми для отечественного рынка труда. При этом Медведев пояснил, что речь идет не столько о безработице, сколько о нехватке квалифицированных кадров. По его словам, это объясняется демографическим кризисом 90-х годов.

Премьер рассказал, что кабмин обсуждает проект плана действий на 2017-2025 годы, который будет предусматривать наиболее эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и привлечение специалистов из-за границы.

Медведев также добавил, что правительство планирует принять ряд мер для преодоления демографических ограничений, чтобы избежать препятствий экономическому росту в будущем.

Ранее Росстат сообщил, что в январе безработица в РФ выросла на 185 тысяч человек, по сравнению с декабрем 2016 года. По данным ведомства, в стране около 4,3 миллиона безработных, что составляет 5,6% экономически активного населения.
 

Темы: Россия, Рынок труда и безработица в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 03:37
Виктор

Уже сами телевизоры у людей ржут над таким премьером. Он где находится вообще? Такое впечатление, что он в России не бывает вообще.
28.02.2017, 00:30
Калейдоскоп полоумия

Судя по заявлению Ольги Голодец , безработицы у нас точно нет, особенно в правительственных кругах. Этот замечательный Вице - премьер предположила, что прямоугольная форма школьного класса устарела и является наследием советского образования ( проклятого надо понимать ). Будет искать новую форму школьного класса и назвала это новым направлением. Что тут комментировать ? Видимо она до сих пор под впечатлением высказывания Бориса Николаевича Ельцина : " Не так сидим. Пересядьте ". 26 лет пересаживаются , а в результате оказались в глубокой эйфории, пока только от успехов по достижению заветного дна. Но, судя по победным рапортам не имеющим объективных оснований и очередному предложению пересесть, до дна еще далеко. Да, число сочетаний рисунков в калейдоскопе полоумия не имеет границ, оно бесконечно, как форма не прямоугольного школьного класса.
27.02.2017, 23:55
и

видимо сон хороший приснился чем меньше население тем меньше безработица чем больше вымирают тем лучше показатели
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