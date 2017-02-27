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Минфин выпустит облигации для населения на 20 миллиардов рублей

13:55 27.02.2017
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов России планирует в апреле впервые выпустить облигации федерального займа (ОФЗ) для физлиц на общую сумму 20 миллиардов рублей, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, возможен «перелив» денег из банковских вкладов в ОФЗ. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — сказал Силуанов.

Министр сообщил, что купон облигаций будет постоянно увеличивающимся — чем дольше человек владеет ОФЗ, тем выше размер ее доходности.

Купон будет определяться исходя из доходности бумаги на дату выпуска. То есть в нынешних условиях в первый год доходность составит 7,5 процента, в третий год — 10,5 процента, уточнил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. Таким образом, средняя ставка за три года составит 8,5 процента.

Облигации будут выпущены на три года, с выплатой каждые полгода. Досрочное погашение бумаг без потери доходности будет возможно по истечении одного года, отметил Силуанов. Объем выпуска в 2017 году составит 20-30 миллиардов рублей.

Ранее Силуанов сообщил о намерении Минфина выпустить «народные облигации» в апреле.

Темы: Антон Силуанов, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 00:24
агромадный + вам

=
28.02.2017, 00:11
Серп и молот

Есть много способов шмонать, но отнюдь не " богатеньких Буратино". Они потому и богатые, что их на такую туфту не купишь. Расчет на доверчивых и как показывают выборы их достаточно много.
Способ 1. Заморозить выплату по облигациям на не определенный срок, как заморожена накопительная часть пенсий. Она заморожена, это объективный факт, а не моя выдумка.
Способ 2. Срок погашения облигаций можно установить 30 лет и ежегодно гасить по розыгрышу займа 1/30 часть акций. Увлекательнейшее занятие искать свой номер в очередном тираже.
Способ 3. Взымать при погашении облигации подоходный налог со всей суммы с процентами, в размере 13 %. Берут же подоходный при продаже собственного автомобиля.
Способ 4. Объединенный, в который включены все 3 способа.
27.02.2017, 23:48
запросто

За совершение сделки по продаже облигаций, как и при продаже принадлежащего гражданину автомобиля, дома , вполне могут содрать подоходный налог со всей вырученной суммы 13 %.
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