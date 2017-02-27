Минфин выпустит облигации для населения на 20 миллиардов рублей

Министерство финансов России планирует в апреле впервые выпустить облигации федерального займа (ОФЗ) для физлиц на общую сумму 20 миллиардов рублей, рассказал глава ведомства Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, возможен «перелив» денег из банковских вкладов в ОФЗ. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — сказал Силуанов.

Министр сообщил, что купон облигаций будет постоянно увеличивающимся — чем дольше человек владеет ОФЗ, тем выше размер ее доходности.

Купон будет определяться исходя из доходности бумаги на дату выпуска. То есть в нынешних условиях в первый год доходность составит 7,5 процента, в третий год — 10,5 процента, уточнил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. Таким образом, средняя ставка за три года составит 8,5 процента.

Облигации будут выпущены на три года, с выплатой каждые полгода. Досрочное погашение бумаг без потери доходности будет возможно по истечении одного года, отметил Силуанов. Объем выпуска в 2017 году составит 20-30 миллиардов рублей.

Ранее Силуанов сообщил о намерении Минфина выпустить «народные облигации» в апреле.