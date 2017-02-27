Хлопонин назвал возможную минимальную цену бутылки водки

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий российский алкогольный рынок, заявил, что минимальная цена бутылки водки 0,5 литра может быть поднята до 215 рублей.

По его словам, Минфином внесено предложение о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей. Решение по нему пока не принято, инициатива будет обсуждаться в ближайшее время. «Моя личная точка зрения — надо устанавливать на уровне 215 рублей», - сказал Хлопонин RNS.

Сегодня минимальная розничная цена на водку равна 190 рублям за бутылку. Ранее глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что она может быть повышена до 205-210 рублей.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года с целью не допустить на рынок дешевые суррогаты.

