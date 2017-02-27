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Хлопонин назвал возможную минимальную цену бутылки водки

19:45 27.02.2017
Фото Th1234 с сайта wikimedia.org
Фото Th1234 с сайта wikimedia.org
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Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий российский алкогольный рынок, заявил, что минимальная цена бутылки водки 0,5 литра может быть поднята до 215 рублей.

По его словам, Минфином внесено предложение о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей. Решение по нему пока не принято, инициатива будет обсуждаться в ближайшее время. «Моя личная точка зрения — надо устанавливать на уровне 215 рублей», - сказал Хлопонин RNS.

Сегодня минимальная розничная цена на водку равна 190 рублям за бутылку. Ранее глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что она может быть повышена до 205-210 рублей.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года с целью не допустить на рынок дешевые суррогаты.
 

Темы: Россия, Производство и продажа алкоголя, Министерство финансов РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 00:35
Пожилой

Да хоть 200000 руб. Многим это уже параллельно. Тем, кто имеет современный аппарат.
28.02.2017, 00:33
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Ну-ка,ну-ка, рецептик пожалуйте, батенька!
27.02.2017, 22:48
Валюта Ельцина

Цена водки это критерий стабильности социального государства Ельцина. В СССР при зарплате ( средней) 250 рублей и квартплате за двушку 6 рублей 80 коп, водка при Горбачеве стоила 10 рублей 20 копеек. То есть дороже месячной квартплаты и на зарплату можно было купить 25 бутылок. Ельцин, при общей гиперинфляции, держал водку не выше 100 рублей, что бы пили от души. Таким образом сегодня режим держится на водке 200 рублей при средней зарплате ( как они говорят 40.000 рублей. То есть на зарплату можно купить 200 бутылок. Если сейчас поднять ее цену до советского уровня, то она должна стоить порядка 1600 рублей самая дешевая. Сколько продержатся реформаторы при такой цене не знаю.....
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