Минтруд предложил увеличить размер индексации пенсий в апреле

Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на полтора процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу отмечено, что индексация социальных пенсий должна осуществляться с учетом повышения прожиточного минимума пенсионера в России за 2016 год.

По данным ведомства, индексация повысит уровень пенсионного обеспечения примерно 3,9 миллиона пенсионеров. В Минтруде добавили, что 3,1 миллиона из них являются получателями социальных пенсий.

Согласно расчетам министерства, расходы на индексацию составят порядка 545 миллионов рублей в месяц и около пяти миллиардов рублей до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в апреле пенсии будут проиндексированы на 0,38 процента.

