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Минтруд предложил увеличить размер индексации пенсий в апреле

19:10 28.02.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на полтора процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу отмечено, что индексация социальных пенсий должна осуществляться с учетом повышения прожиточного минимума пенсионера в России за 2016 год.

По данным ведомства, индексация повысит уровень пенсионного обеспечения примерно 3,9 миллиона пенсионеров. В Минтруде добавили, что 3,1 миллиона из них являются получателями социальных пенсий.

Согласно расчетам министерства, расходы на индексацию составят порядка 545 миллионов рублей в месяц и около пяти миллиардов рублей до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в апреле пенсии будут проиндексированы на 0,38 процента.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 01:14
хи хи

Р- это ротенберг?
01.03.2017, 00:58
пол.инета

Это в нашей стране пенсия рассчитана на выживание.В цивилизованных странах пенсионеры достаточно прилично живут.Но в России народ неприхотливый.Как говорил Бисмарк,довольствуется малыми потребностями.Тем и опасен.
28.02.2017, 23:57
Р

У меня такое впечатление,что вы все хотите на пенсию разбогатеть,забыв,что пенсия рассчитана на минимальное проживание.Хотите в достатке жить -работайте.Мне лично хватает.Спасибо Господу.В своё время поработал 40 лет,а теперь мне на проживание хватает 14 тысчь р. на всё.А что заработал в молодости,хватает.
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