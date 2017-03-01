Снова в поисках дна

Эксперты удивлены заявлениями Медведева о преодолении кризиса и безработицы в России. По их мнению, Кабмин, по меньшей мере, плохо осведомлен

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи заявил о преодолении кризисных явлений и отсутствии проблем с безработицей. «Мы справились с безработицей. Сегодня мы должны уже думать о решении других задач», — сказал премьер.

Заявление вызвало поток критических замечаний у простых граждан в соцсетях и непонимание у экспертов.

В российском деловом сообществе не разделяют оптимизма Дмитрия Медведева, сообщил «Росбалту» бизнесмен, председатель комиссии общественной палаты Волгоградской области по развитию реального сектора экономики Андрей Куприков. Он заявил, что кризисные явления явно еще не преодолены. По словам бизнесмена, его коллеги по деловому сообществу только удивились словам премьер-министра.

«Замечу, что на это заявление премьера Интернет ответил дружным матом. Я тоже не согласен с подобными заявлениями. По официальным данным Росстата, количество безработных в январе увеличилось, по сравнению с декабрем, на 185 тыс. человек. А Дмитрий Медведев говорит, что он, оказывается, безработицу победил. У меня такое ощущение, что Медведев живет в каком-то параллельном пространстве, причем уже давно», — пояснил Андрей Куприков.

Бизнесмен напомнил, что российская экономика встроена в глобальную. «Наша экономическая и финансовая система зависит от мировой экономики, а она сегодня испытывает серьезный системный кризис», — подчеркнул Куприков.

Утверждения премьер-министра о преодолении кризисных явлений выглядят не вполне обоснованными, считает и ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов. Как заявил эксперт, такой подход к объяснению экономической ситуации в стране можно объяснить лишь отсутствием в Кабмине комплексного взгляда на проблемы.

«Если Дмитрий Анатольевич под тезисом о том, что кризис преодолен, имел в виду, что замедлились темпы падения, то в этом с ним трудно не согласиться. В прошлом году спад, действительно, был не такой глубокий, как в 2015 году. Если говорить о нащупывании дна, вспоминая покинувшего нас Алексея Улюкаева, то, наверно, дно уже совсем близко либо мы на нем уже находимся. Однако надо понимать, что реальные доходы населения, если и выросли, то на десятые доли процента. Пенсии по-прежнему остались недоиндексированными, и в реальном исчислении их размер снизился по сравнению с 2014 годом», — сказал Сергей Смирнов.

Экономист подчеркнул, что апелляции к динамике уровня безработицы не могут быть показателем. «Что касается безработицы, то тут Дмитрий Анатольевич, видимо, пребывает в заблуждении, потому что у нас никогда, даже в тяжелые годы рыночных реформ в 90-е, не было большого уровня зарегистрированной безработицы. Мы никогда не выходили по зарегистрированному уровню безработицы на какие-то цифры, которые характерны для экономически развитых стран. Изменения в „плюс-минус“ 100 тысяч зарегистрированных безработных в кризис в масштабе страны отнюдь не большая величина. Размер пособия по безработице не пробуждает у безработных желания регистрироваться, особенно если есть возможности теневого приработка», — объяснил Смирнов.

Эксперт обратил внимание, что уровень зарегистрированной безработицы, напротив, вырос бы в случае улучшения экономической ситуации с одновременным увеличением социальных гарантий безработным.

Бывший замминистра труда РФ, эксперт Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Павел Кудюкин тоже не увидел справедливости в словах премьера. «Для меня большая загадка — откуда Дмитрий Медведев взял такую информацию, потому что безработица, оцениваемая по методике МОТ, в России составляет порядка 5,5% от рабочей силы. Может, это не очень много, если сравнивать с другими странами, сопоставимыми по уровню экономического развития, но, тем не менее, достаточно значимо. И это еще с учетом особенностей методики МОТ, когда в эти цифры не включаются люди, отчаявшиеся найти работу, уже нищие», — рассказал эксперт.

Павел Кудюкин предположил, что премьер-министра неверно информируют. «Наверно, на стол ему сводки статистические не кладут, либо он не умеет ими пользоваться», — отметил эксперт.

В России по-прежнему велика скрытая безработица, рассказал член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. «Надо смотреть не на формальные цифры занятости и безработицы, а на то, что есть на самом деле. В условиях, когда минимальное пособие в месяц по безработице составляет 820 рублей, львиная доля людей, не имеющих системного заработка, не идет регистрироваться на биржу труда, потому что это дороже обойдется. Ехать из села в районный центр и отметиться на бирже по стоимости будет дороже, чем получить это пособие», — пояснил Олег Шеин.

Парламентарий подчеркнул, что оценить подлинные масштабы безработицы в России крайне сложно. «Однако мы можем оценить число людей, кто либо не работает, либо является неофициально занятым. Это порядка 28 млн человек по оценке самого правительства, вице-премьера Ольги Голодец. Такие цифры неоднократно озвучивали в правительстве со ссылкой на исследования РАНХиГС при президенте РФ. Думается, что в стране, где численность работников составляет 85 млн человек, а 28 млн не имеют системной занятости, говорить о преодолении безработицы, как минимум, странно», — констатировал Олег Шеин.

Уже давно в народе рассказывают анекдот о том, как высокий чиновник заявил, что «по мнению специалистов, жизнь улучшается». На возражения, что люди говорят, что не улучшается, парировал: «но люди же не специалисты».

Однако реальная жизнь превзошла анекдотические фантазии. Теперь чиновники и с мнением специалистов уже не считаются, удивляя последних своими оценками экономической ситуации.