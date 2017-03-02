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Биткоин впервые в истории опередил по стоимости золото

21:49 2.03.2017
Фото Antana с сайта flickr.com
Фото Antana с сайта flickr.com
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Впервые стоимость биткоина поднялась на мировом рынке выше цены за одну тройскую унцию золота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В частности, стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken 2 марта поднялась до 1255 долларов за биткоин. В то же время цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась до 1232,8 доллара за тройскую унцию.

Эксперты объясняют рост стоимости криптовалюты увеличением спроса на нее. Инвесторы приобретают биткоины в качестве безопасного актива, а также при падении акций, отмечают бизнес-СМИ.

Кроме того, подъему биткоина способствуют ожидания того, что Комиссия по ценным бумагам и рынкам одобрит регистрацию первого биржевого фонда, посвященного криптовалюте. Решение будет принято до 11 марта.

Биткоин появился в 2009 году. Виртуальную валюту можно использовать в различных финансовых операциях, в том числе для покупок товаров и услуг в интернете, а также обменять на традиционные денежные средства.

На Западе растет число банков, готовых работать с биткоинами. В России, напротив, выпуск и использование денежных суррогатов находится под запретом. Однако конкретная ответственность за его несоблюдение пока не установлена. В Минфине считают, что в РФ использование биткоинов не является массовым явлением и не угрожает финансовой системе, поэтому ведомство не спешит с соответствующими предложениями.
 

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Золото и драгоценные металлы, Экономика и финансы
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