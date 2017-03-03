Глава ДНР Захарченко объявил о торговой блокаде Киева

Донецкая Народная Республика (ДНР) отказывается от всех связей с Украиной. Об этом заявил ее лидер Александр Захарченко.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», - цитирует его РИА Новости.

Ранее украинские радикалы заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с территорией Донбасса, неподконтрольной Киеву. Они объявили любую торговлю с ДНР и ЛНР незаконной. В результате у Украины возникли проблемы с запасами антрацитового угля и было введено чрезвычайное положение в энергетике.

Некоторое время назад в ДНР решили перевести украинские предприятия, расположенные на Донбассе, под внешнее управление. По словам Захарченко, данная мера приведет к тому, что в течение двух месяцев Украина перестанет существовать как государство.

