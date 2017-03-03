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Глава ДНР Захарченко объявил о торговой блокаде Киева

18:45 3.03.2017
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Александр Захарченко. Фото с сайта rusvesna.su
Сюжет: Противостояние на Украине

Донецкая Народная Республика (ДНР) отказывается от всех связей с Украиной. Об этом заявил ее лидер Александр Захарченко.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», - цитирует его РИА Новости.

Ранее украинские радикалы заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с территорией Донбасса, неподконтрольной Киеву. Они объявили любую торговлю с ДНР и ЛНР незаконной. В результате у Украины возникли проблемы с запасами антрацитового угля и было введено чрезвычайное положение в энергетике.

Некоторое время назад в ДНР решили перевести украинские предприятия, расположенные на Донбассе, под внешнее управление. По словам Захарченко, данная мера приведет к тому, что в течение двух месяцев Украина перестанет существовать как государство.
 

Темы: Украина, Экономика и финансы, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 01:30
О'плот

Скоро узнает. Почувствует.
04.03.2017, 01:06
78687

Всем не признанным республикам (Осетия Карабах Приднестровье Абхазия Донбасс) нужно объеденятся в союз политический экономический и военный, а на фашистскую пропаганду из Киева нужно отвечать адекватно правдивым вещанием на украинской территории из ДНР и ЛНР. И раздавать гринкард паспорта для представителей русского мира в Украине..А властям Рф прекратить торговать консперативно с Украиной а то нам говорят одно а делают другое...
03.03.2017, 21:49
Плот

Бедная Украина. Живет и не знает, что скоро конец.
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