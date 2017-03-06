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Михаил Делягин: Происходит уничтожение приличных региональных банков

16:58 6.03.2017 , Михаил Делягин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Центробанк на прошлой неделе своим решением прекратил работу трех региональных банков Татарстана

Этим банкам принадлежало порядка 25% активов банковского сектора субъекта. Лицензий лишились крупнейший в регионе "Татфондбанк", который к тому же являлся банком-санатором, а также "Анкор банк" и "ИнтехБанк".

Настоящий банковский кризис привел к тому, что к республиканскому правительству пришли недовольные вкладчики: инициативная группа предложила создать рабочую комиссию с участием пострадавших клиентов банков под руководством премьер-министра Татарстана, а также опротестовать решение об отзыве лицензии у "Татфондбанка".

Требования вкладчики выдвинули в ультимативной форме, в случае их неисполнения уже завтра, 7 марта, в Татарстане могут пройти массовые митинги. Активисты подали заявки на проведение акций протеста.

Татарстан - один из немногих российских субъектов, где еще оставалась сильная региональная банковская система, отмечает экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

- В акциях протеста ранее уже выражалось недовольство россиян политикой Центробанка. В частности, были протесты по валютной ипотеке, когда люди взяли кредиты, затем произошла двукратная девальвация рубля, а реальной помощи власти почти не оказывали. Ликвидация банков тоже взывала недовольство, были митинги и пикеты, несмотря на то, что массовую акцию протеста сейчас сложно организовать без того, чтобы вас не посадили в тюрьму.

Есть объективные поводы для недовольства: известны случаи, когда люди, имея на руках выписку со счета в банке, не могли получить свои деньги, потому что им отказывали в правах, предусмотренных законом, и отправляли в суд. Это было не в одном и не в двух банках.

Предположим, человек имел счет на 1,2 млн руб., а когда он приходит получать гарантированное государством, ему говорят, что у банка другая выписка, в которой не 1,2 млн руб, а только 200 тыс руб. Бывали случаи, когда сотрудники банков уничтожали списки вкладчиков.

Это показывает, что система ненадежная, потому реакция на отзывы лицензий у людей очень четкая - из всех банков они убегают в финансовые структуры первой десятки. В результате крупнейшие российские банки захлебываются от денег и не знают, куда их девать. Остальные же испытывают жестокую нехватку ликвидности. И процесс усугубляется, потому что реальная защита граждан, которые вкладывают свои деньги в банки, недостаточна.

При этом надо сказать,что проблема отзыва лицензий касается небольшого количества людей. По данным газеты "Ведомости", половина россиян не имеет никаких вкладов, а из оставшейся половины 70% могут прожить на свои сбережения не более одного месяца. В реальности мало-мальски значительные сбережения имеют не более 15% граждан России. И им особенно страшно за свои деньги.

Я не думаю, что в других регионах возникнет ситуация с протестами, подобная той, что мы наблюдаем в Татарстане. По той простой причине, что сильные региональные банки уже уничтожены. Не так давно была отозвана лицензия у красноярского банка "Енисей", и Татарстан оставался одним из немногих регионов, где сохранялась региональная банковская система.

В целом же происходит уничтожение приличных региональных банков. Они помирают, в первую очередь, потому, что в условиях качественного ухудшения экономической конъюнктуры ни у кого нет денег, в том числе у юридических лиц. Те немногие, кто располагают средствами, загоняют их в крупнейшие государственные банки.

Убийство региональной банковской системы - побочный эффект санации, главная ее задача - ликвидация банков, которые не могут нормально работать. Госпожа Набиуллина четко сказала, что планы Центробанка за несколько лет закончить банковскую санацию изменились и она будет длиться неопределенное количество времени. Потому что когда государство искусственно разрушает реальный сектор экономики, когда оно подавляет активность и окунает все новые и новые миллионы людей в бедность и нищету, экономическая конъюнктура ухудшается и все новые банки не имеют возможности работать.
 

Темы: Россия, Банки в России, Отзыв лицензий у банков в России, Центробанк РФ
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 18:53
Гость: ALgol

Какая -же каша в головах у ученых и разработчиков по экономике.
Мы ранее все так и говорили - надо убирать в регионах банки - не уничтожая а просто переводить их на права отделений крупнейших системных и системно - ресурсных банков
Молодец Президент - убирает любую почву для сепаратизма в России
Это не означает что уничтожается "крепкая фин. система Татарстана "
Это Крепнет фин. система России"

АЙ да молодцы и по нашему.
Удачи тем кто так делает. Не будет флагов "Дудаев Мы с тобой" )))))
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Ой елы - палвь - это же какой дурдом в головах даже у разумных патриотов
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Так держать . господин Президент - по нашему с Вами. мы писали конечно но хоть другие знают так де - все же приятно.
Это и есть в самом -начале демократический централизм с инвест. экономикой
06.03.2017, 18:50
Гость: Славий.

Космополиты и крипто-троцкисты во власти страшно боятся конкуренции своей сырьевй монополии в бизнесе. Поэтому их гавная задача не давать подниматься среднему классу, не давать досупных кредитов для наших русских товаро-производителей, не допускать доминирования русских во власти, препятствовать всякому развитию малому и среднему бизнесу. Как огя они боятся роста самосознания русского народа, для них это смерти подобно.
06.03.2017, 17:27
Гость: +++

Не понимаю негодования Делягина. В 1991 году развалили СССР и начали строить капитализм. Если вдруг капитализм оказался не таким гуманным социальным строем как это рисовали российские либералы, то в этом виноваты сами граждане России. Надо было еще раз перечитать "Капитал" Карла Маркса перед тем как валить социализм.
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