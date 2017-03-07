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СМИ узнали об отказе от смены методики расчета премий топ-менеджерам

10:50 7.03.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний, которая установила бы размер выплат в зависимости от ключевых показателей эффективности (КПЭ). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на эксперта и двух чиновников, участвующих в обсуждении. Методику прошлым летом предложил ввести премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщил газете один из чиновников, свои предложения выдвигали Росимущество, Минэкономразвития и эксперты «открытого правительства». Победила (в общих чертах) идея экспертов ввести двухзвенную модель — сделать более 50% вознаграждения зависимыми от КПЭ. Вторую часть — менее 50% должен был составить фиксированный годовой оклад.

Кроме того, сообщил газете один из чиновников, по позиции экспертов были подготовлены директивы для госкомпаний, которые также представили вице-премьеру Игорю Шувалову, однако их вернули на «доработку». В пятницу, говорит чиновник и подтверждают три других участника обсуждения, у Шувалова пройдет совещание, где решится, дорабатывать документ или забыть эту историю, отмечают «Ведомости».

«Это результат хождения в правительство крупных госкомпаний, которые не хотят, чтобы им хоть как-то связывали руки», — рассказал газете участник обсуждений, добавив, что идею, похоже, решили вовсе похоронить.

Представители Шувалова, Росимущества и Минэкономразвития отказались от комментариев «Ведомостям».

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 14:11
Гость: атеист

Как в анекдоте сказано, что менять надо девочек, а не кровати, так и у нас надо менять не систему стимулирования, а самих чиновников. Посмотрите на их декларации. У большинства жены зарабатывают больше их. Часто в десятки раз. Так может надо выгнать этих министров, а посадить вместо них их жен. Если это не правильный вывод, то тогда надо сажать самих министров, чтобы они не прикрывались женами
07.03.2017, 13:21
Гость: неравнодушная

терпеть не могу слово "топ-менеджер", неужели нет русских слов. Тупых менеджеров везде ставят на руководящие должности по блату, а они не разбираются в том, чем руководят, далеки от всего, образования не по профилю...а зарплаты и премии себе начисляют выше всех (у Страшнова такие топы - на Почте России).В СССР у начальника 200 руб, а у молодого специалиста 120 руб оклад... Сегодня на почте специалист получил за год 15 тыс.руб премии, а начальник с замами по 70 тыс.руб (467%), а сам Страшнов 95 млн.руб...где справедливость?
07.03.2017, 13:13
Гость: Разговор на зоне:

за что срок тянешь? по какой статье?
неудачно топ-менеджерил на вокзале,менты взяли со сменеджеренным чемоданом.
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