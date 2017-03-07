СМИ узнали об отказе от смены методики расчета премий топ-менеджерам

В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний, которая установила бы размер выплат в зависимости от ключевых показателей эффективности (КПЭ). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на эксперта и двух чиновников, участвующих в обсуждении. Методику прошлым летом предложил ввести премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщил газете один из чиновников, свои предложения выдвигали Росимущество, Минэкономразвития и эксперты «открытого правительства». Победила (в общих чертах) идея экспертов ввести двухзвенную модель — сделать более 50% вознаграждения зависимыми от КПЭ. Вторую часть — менее 50% должен был составить фиксированный годовой оклад.

Кроме того, сообщил газете один из чиновников, по позиции экспертов были подготовлены директивы для госкомпаний, которые также представили вице-премьеру Игорю Шувалову, однако их вернули на «доработку». В пятницу, говорит чиновник и подтверждают три других участника обсуждения, у Шувалова пройдет совещание, где решится, дорабатывать документ или забыть эту историю, отмечают «Ведомости».

«Это результат хождения в правительство крупных госкомпаний, которые не хотят, чтобы им хоть как-то связывали руки», — рассказал газете участник обсуждений, добавив, что идею, похоже, решили вовсе похоронить.

Представители Шувалова, Росимущества и Минэкономразвития отказались от комментариев «Ведомостям».