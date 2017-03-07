Сбербанк начал обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан с паспортами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Банку, заявили представители пресс-службы, потребовалось время для того, чтобы организовать прием паспортов ЛНР и ДНР после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании этих документов.

«На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — сообщили в пресс-службе.

Ранее 7 марта РБК сообщило, что ни один банк, входящий в топ-30 по размеру активов в России, не начал прием клиентов с паспортами ЛНР и ДНР, несмотря на подписанный президентом указ.

Указ о признании паспортов ЛНР и ДНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 февраля.

До указа паспорта ДНР и ЛНР уже принимались российскими авиакомпаниями и гостиницами, по ним можно было пересечь границу между Россией и непризнанными республиками.

По состоянию на начало 2017 года, в ДНР было выдано около 40 тысяч паспортов, в ЛНР количество паспортов также оценивают в несколько десятков тысяч.