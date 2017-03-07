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Сбербанк начал обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

15:45 7.03.2017
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан с паспортами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Банку, заявили представители пресс-службы, потребовалось время для того, чтобы организовать прием паспортов ЛНР и ДНР после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании этих документов.

«На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — сообщили в пресс-службе.

Ранее 7 марта РБК сообщило, что ни один банк, входящий в топ-30 по размеру активов в России, не начал прием клиентов с паспортами ЛНР и ДНР, несмотря на подписанный президентом указ.

Указ о признании паспортов ЛНР и ДНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 18 февраля.

До указа паспорта ДНР и ЛНР уже принимались российскими авиакомпаниями и гостиницами, по ним можно было пересечь границу между Россией и непризнанными республиками.

По состоянию на начало 2017 года, в ДНР было выдано около 40 тысяч паспортов, в ЛНР количество паспортов также оценивают в несколько десятков тысяч.

Темы: Россия, Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 20:17
Гость: Павел__

Не по теме, но всё-таки - где на портале замечательная новость о очередной победе над здравым смыслом в РФ, ради благополучия других стран и финансового благополучия вороватых российских рулящих гнид - "Власти Китая готовы к реализации масштабного проекта по закупке пресной воды в России после того, как в прошлом году эту идею предварительно одобрил Минсельхоз РФ. ... в рамках проекта планируется перекачка воды из озера Байкал в засушливые районы на западе КНР. Для этих целей предлагается построить трубопровод длиной 1,1 тысячи километров. Он пройдет от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию, горный переход Хэси и пустыню Гоби в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, до Ланьчжоу – столицы провинции Ганьсу. По словам одного из разработчиков проекта, который говорил на условиях анонимности, технология перекачки воды "не является проблемой", а успех идеи теперь находится в руках дипломатов, которым предстоят переговоры с Россией.
В правительстве РФ идею продажи пресной воды в Китай рассматривают, заявил в мае 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев.
Впрочем его реализация возможна только после учета экологических рисков, но эти риски минимальны, заверяет один из разработчиков с китайской стороны Ли Луоли, замгенерального секретаря Китайского института развития. "В то же время Монголия и Северный Китай, которые страдают от недостатка влаги, смогут улучшить свою природные условия, ставшие препятствие для экономического развития", – говорит Луоли....
07.03.2017, 18:04
Гость: ни ....

"укропский" свисток ,ушел в "гудок".....
07.03.2017, 17:28
Гость: А

Да уж пример Улюкаева сработал))))))
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