Нацбанк Украины пригрозил санкциями украинской «дочке» Сбербанка‍

Национальный банк Украины готов инициировать санкции к украинской "дочке" Сбербанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НБУ.

Отмечается, что причиной стала информация о начале обслуживания российским банком граждан по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

В НБУ напомнили, что решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимает Совет национальной безопасности и обороны страны, после чего соответствующий указ подписывает президент Украины.

Ранее ввести санкции против "дочки" Сбербанка потребовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявивший, что банк следует "изгнать из страны".

Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР с седьмого марта.