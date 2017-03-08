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Нацбанк Украины пригрозил санкциями украинской «дочке» Сбербанка‍

15:53 8.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Национальный банк Украины готов инициировать санкции к украинской "дочке" Сбербанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НБУ.

Отмечается, что причиной стала информация о начале обслуживания российским банком граждан по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

В НБУ напомнили, что решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимает Совет национальной безопасности и обороны страны, после чего соответствующий указ подписывает президент Украины.

Ранее ввести санкции против "дочки" Сбербанка потребовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заявивший, что банк следует "изгнать из страны".

Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР с седьмого марта.

Темы: Украина, Банки в мире, Сбербанк
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 17:37
Гость: Да уж

"Укринформ"? Наплевать и забыть.
08.03.2017, 17:36
Гость: Да уж

Вы там окончательно спятили. Теперь уже и Семенченко с Парасюком российские агеты.
Похоже некоторые на Украине и весьма немалое число, свихнулись окончательно и бесповоротно.
Это было бы забавно, если из-за вашего сумашествия не гибли люди.
08.03.2017, 17:34
Гость: fd

Надо закрыть проект Украина.
Так будет правильно.
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