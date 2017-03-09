СМИ узнали о готовности ФАС предоставить РЖД тарифные послабления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила в правительство проект постановления, предлагающий внести в положение о железнодорожных тарифах поправку, которая в перспективе позволит заложить в тарифы на грузоперевозки надбавку для поддержания «технического состояния и обновления локомотивного комплекса», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

В декабре ОАО «РЖД» разрешили добавить еще 2% к тарифу на капремонты только в 2017 году, однако уже в 2018 году эту надбавку из базы формирования тарифов должны были исключить. Теперь эту практику могут продлить, отмечает газета.

Кроме того, документ предусматривает возмещение так называемой недополученной необходимой валовой выручки (НВВ — базовый показатель для расчета тарифа монополии), если фактический объем оказанных услуг окажется ниже прогнозного. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее с такой просьбой глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров обращался к главе ФАС Игорю Артемьеву, объясняя, что в 2016 году компания недополучила 56 млрд руб. из-за замещения дорогих грузов дешевыми. В конце февраля комитет по тарифам совета потребителей ОАО «РЖД» отклонил предложения Олега Белозерова почти по всем пунктам как необоснованные.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что эти шаги в целом направлены на поддержку РЖД и могут привести к росту тарифов более чем на 10% в год.

В ФАС «Коммерсанту» пояснили, что данный документ носит не окончательный, а рабочий характер. Теперь проект предстоит обсудить с Минтрансом, который еще не определился со своей позицией по этому вопросу, однако отмечал, что НВВ могут скорректировать только в том случае, если доход был недополучен по объективным причинам и завышения «вагонной составляющей» не было.

Кроме того, в ФАС подчеркивают идею сокращения надбавки в рамках тарифного коридора. Сейчас ОАО «РЖД» может гибко устанавливать тариф от плюс 10% до минус 50% по большинству грузов, а проект документа снижает верхнюю границу до 5% в 2018 году и до нуля в 2019 году. Также собираются ужесточить нормы по закупкам: если ОАО «РЖД» будет проводить закупки не по конкурсу или не на электронных торгах, ФАС может применить метод сравнения аналогов и вычесть отклонение расходов от нормы.