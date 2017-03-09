"Большинство россиян сочли ограничение расчетов наличными ущемлением прав"

Большинство граждан России (80%) видят в инициативе ограничения расчетов наличными деньгами ущемление своих прав. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По их мнению, такой способ расчета не всегда удобен. Противники ограничения считают, что у каждого гражданина должен быть выбор, каким именно способом расплачиваться за покупку.

Респонденты, полагающие, что ограничение наличных расчетов будет способствовать снижению уровня взяточничества и уклонения от налогов, остались в меньшинстве – 17%. Затруднились ответить 3% опрошенных.

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб пояснил, что оплата покупок с помощью банковских карт или чеков не является повседневной нормой для большинства граждан РФ. Отсюда и негативное отношение к идее об ограничении расчетов наличными.

Согласно данным опроса, 32% россиян предпочитают рассчитываться только наличными деньгами. В большинстве своем это пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. В равной степени карточкой и банкнотами пользуются 26% респондентов, а только безналичную оплату предпочитают всего один процент опрошенных.

Некоторое время назад идею об ограничении расчетов наличными деньгами высказали в Минфине. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, это сделает отечественную экономику более прозрачной и позволит собрать больше налогов. Предложение поддержали в Минтруде. Однако позднее в Минфине заявили, что оно требует более широкого обсуждения в правительстве и в ближайшие два года никаких инициатив по данному вопросу выдвигаться не будет.

