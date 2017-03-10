Пенсия для всех останется в прошлом

Глава академии госслужбы Владимир Мау пообещал государственную поддержку лишь самым бедным

Нынешняя пенсионная система, охватывающая все население старшего возраста, весьма вероятно прекратит свое существование. Своим видением будущего в интервью газете «Известия» поделился ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ Владимир Мау. Эксперты считают предлагаемую реформу аморальной и вредной для страны.

По мнению Мау, через поколение привычная нам пенсия по старости превратится в пособие по бедности или инвалидности. Получать ее будут немногие — те, кто действительно нуждается. Таким образом, пенсия станет адресной, а ее размер будет позволять «нормально жить». Названная мера представляет собой один из трех возможных вариантов пенсионной реформы. Два других: повышение пенсионного возраста и увеличение отчислений в пенсионные фонды.

Не охваченные господдержкой граждане будут, по мысли Мау, сами заботиться о своих пенсионных накоплениях. «Есть несколько механизмов обеспечения жизни в старости: государственная пенсия, частные пенсионные сбережения, вложения в недвижимость, вложения в семью, которая тебя не оставит. Каждая стратегия по отдельности является рискованной, но совокупность комбинаций дает определенный эффект», — поделился жизненным опытом экономист.

Отметим, что предложения Мау противоречат настроениям подавляющего большинства российских граждан. Так, по данным аналитического центра НАФИ, 78% респондентов рассчитывают только на государственную пенсию и считают, что государство обязано ее обеспечить. Лишь 16% соотечественников готовы участвовать в тех или иных негосударственных пенсионных программах. Подобная позиция — следствие недоверия, которое породили годы либеральных реформ, подчеркивают социологи.

Возможно, искать причину столь явного пренебрежения мнением большинства следует в личности Владимира Мау. Схожие воззрения по пенсионному вопросу он высказывал неоднократно. Причем его слова часто не имели ничего общего с реальностью.

«Сейчас уровень пенсий приемлемый, а бедность и пенсионер не синонимы… Раньше [в СССР] об этом можно было только мечтать», — цитирует Мау экономист Михаил Делягин в своей статье «Мауизм как высшая стадия либерализма».

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Татьяна Омельчук не верит в прогноз Владимира Мау.

— У нас страховая система. В целом пенсионная система не может иметь чисто адресный характер. Адресными могут быть только доплаты до прожиточного минимума пенсионерам. Это предложение выглядит неубедительно.

Я думаю, в будущем нынешняя пенсионная система сохранится. Пенсия останется страховой и будет зависеть от взносов в пенсионную систему. А вот доплаты тем, кого они касаются, будут адресными. Это будет зависеть от доходов семьи, имущества и прочего.

Директор Института по социальной политике НИУ ВШЭ Лилия Овчарова также считает отказ от страховых принципов нецелесообразным.

— Я не могу согласиться с заявленной Владимиром Мау позицией, поскольку не считаю пенсию пособием по бедности. Пенсия — это средства, которые человек накапливает на протяжении всей трудовой жизни, не для того чтобы бороться с бедностью, а чтобы обеспечить приемлемый стандарт жизни в период пенсионного возраста.

Бедность — не единственная задача, которую решают пенсионные накопления. Другое дело, как эти накопления формируются. Платит ли их сам человек или работодатель, являются ли они добровольными или обязательными и т. д. Так работает страховая система.

Адресная система работает по-другому. Если у гражданина доходы ниже определенного уровня, пенсию ему заплатят, а если выше, то нет, не заплатят. Тогда возникает вопрос: зачем людям формировать подушку безопасности на старость, если они, оказавшись успешными, ничего оттуда получать не будут?

На мой взгляд, страховые принципы и принципы поддержки людей в связи с бедностью — это две разные системы, существующие параллельно. И я не вижу каких-либо признаков, что через 20 лет одна система заменит другую. Да это и не целесообразно.

— Еще ведь есть вопрос восприятия людьми подобных реформ…

— Пока все опросы говорят о том, что именно страховые инструменты население считает самыми справедливыми. Что должно измениться за 20 лет, чтобы стало иначе, не ясно.

Кстати, нынешние проблемы в пенсионной системе носят рукотворный характер. Надо понимать, что происходило в 2016—2017 годах. У нас по закону положено индексировать пенсии в соответствии с инфляцией. В 2016-м в нужном объеме не проиндексировали и компенсировали это единовременной выплатой в 5 тысяч рублей. Это нарушение пенсионного законодательства. Никак по-другому эти действия назвать нельзя.

Пусть уполномоченные лица государства принимают решение об ответственности чиновников за это. А то кого-то за подобные вещи сажают в тюрьму, а кому-то все прощают.

— А что делать с системной нехваткой средств для выплаты пенсий?

— Действительно, у нас число получателей пенсий и число работников, которые делают отчисления в Пенсионный фонд, из которых эта пенсия формируется, катастрофически расходятся. Число пенсионеров растет, а число работников сокращается. И будет сокращаться в ближайшие 10 лет по демографическим причинам.

Еще одна причина в том, что около 10 млн работников не платят никаких отчислений в Пенсионный фонд. Из-за этого размер средней пенсии по отношению к средней зарплате тоже будет сокращаться. Если сейчас это около 36%, то к 2030 году будет уже 25%. Это серьезная системная проблема.

Среди возможных мер по ее разрешению: вывод занятых в неформальной экономике в ее формальных сектор, повышение пенсионного возраста, прекращение одновременного получения пенсии и зарплаты, снижение числа работников, которые досрочно выходят на пенсию. Последнее относится к силовикам. Они, выйдя на пенсию, еще лет 15−20 работают. В сложившихся условиях это придется менять. Хотя это, конечно, непопулярные решения.

Председатель партии пенсионеров Николай Чеботарев высказался категорически против предложенного Мау нововведения.

— Я, конечно, против. Как это можно — избирательно пенсию платить?! У этого Мау есть родители? Пусть он у них спросит, избирательно им платить или как? И народ, все кто здраво мыслит, будет против. Пенсия, кстати, отчасти и так избирательна — зависит от стажа и от размера зарплаты. А теперь она будет зависеть от того, нравишься ты кому-то или нет, назначат тебе или не назначат. Это простор для злоупотреблений.

Руководитель общественного объединения «Добро — без границ» Светлана Бочарова эмоционально назвала новую пенсионную инициативу Мау безнравственной.

— В нашей стране все возможно. К сожалению. У нас пенсионеры сегодня самые нищие. Если всеобщую пенсию отменят, то как же государство отплатит людям, которые вложили в него свой труд? Тут важна моральная сторона дела. Люди всю жизнь работали на страну, неважно, где именно. Они приносили стране доход своими налогами, своей работой, своим творчеством. А когда стали беспомощными, государство говорит им: катитесь вы куда подальше.

Наше государство становится все более и более аморальным, безнравственным. Вон, калужский губернатор Артамонов заявил, мол, пусть дети кормят своих родителей. Это полный цинизм. Кто-то жирует, а с кого-то последнюю кожу сдирают.

Первый заместитель председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев верит, что антинародные инициативы либералов обернутся в итоге против них самих.

— Про Мау говорят, что он «кует государственные кадры». На самом деле, его академия похожа на культпросветучилище. Он не вдруг сейчас заговорил о пенсиях. Это давнишняя мечта либералов. Ее озвучивали в свое время и Хакамада, и Чубайс, потом осторожно Кудрин. Суть всех их предложений — минимизировать социальные выплаты гражданам. Эти ребята не хотят заниматься реальными делами. Например, импортозамещением, производством. Реальная структура нашей экономики видна в структуре экспорта, где 80% составляет сырье: нефть, газ, алюминиевые чушки. И только 12% машины и оборудование…

Чем быстрее они внедрят свои новшества, тем скорее закончится все это издевательство.