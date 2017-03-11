Производитель колбас потребовал от «Дикси» 100 млн руб. за «лжемаркетинг»

Производитель мясных изделий «Мортадель» требует от четвертого по величине ретейлера России — сети «Дикси» — 104 млн руб., которые компания заплатила ретейлеру за «лжемаркетинг».

Об этом говорится в письме, отправленном на имя генерального директора «Дикси» Сергея Белякова и подписанном вице-президентом компании «Мортадель» Эльвирой Агурбаш, пишет РБК.

Например, 35,4 млн руб. «Дикси» потребовала за услугу «соблюдения стандартов продаж», а еще 21 млн руб. — за «проведение дегустации» в магазинах. При этом в обоих случаях сначала эти же суммы выставлялись в счет оплаты уже состоявшейся акции, проведение которой не было подтверждено кассовой отчетностью, говорится в письме.

Оставшиеся 47,4 млн руб. стоила «фактически не оказанная услуга» по предоставлению данных о динамике продаж. Эту оплату ретейлер назвал «билетом на самолет», так как без нее поставщик будет «выведен с торговой полки сети», утверждает Эльвира Агурбаш в письме.

По ее словам, таким образом «Дикси» вынудила «Мортадель» заплатить 81% от своего месячного оборота в сети, пригрозив расторжением договора. Сейчас поставки в «Дикси» занимают 40% в структуре продаж мясоперерабатывающей компании.

Всего, согласно письму, за три года (с 2014 по 2017 год) «Мортадель» заплатил «Дикси» около 579 млн руб. за маркетинг, премии, акции и прочие услуги. До 90% своих поставок «Мортадель» совершал​​ в «Дикси» по акции — со скидкой в 30–50%. Между тем торговая наценка на продукцию достигает от 180 до 220%, отмечается в письме. Скидка производителя так и не дошла до потребителя, резюмирует Агурбаш и просит Сергея Белякова «не отнимать» ее у покупателя.

Эльвира Агурбаш, являющаяся женой владельца «Мортаделя» Николая Агурбаша, подтвердила РБК подлинность письма. По ее словам, «Дикси» — не единственный ретейлер, с которыми у поставщиков возникают подобные проблемы.

Представитель «Дикси» подтвердил получение письма. По его словам, изложенная в письме информация о торговой наценке не соответствует действительности. А длительные отношения сети с ООО «Фирма «Мортадель» всегда строились строго в рамках закона, на договорной основе.

