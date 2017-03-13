РСПП высказался за взимание налога с банковских вкладов

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что проценты по банковским вкладам должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Член бюро правления РСПП Роман Троценко пояснил, что данная мера устранит диспропорции в налогообложении и сбалансирует приток средств на финансовые рынки, сообщает RNS.

Он отметил, что НДФЛ взимается при инвестициях в бизнес, приобретении ценных бумаг, вложениях в фондовый рынок, а банковские депозиты в данную сферу не попадают.

«Происходит перекос — денежные средства с фондового рынка уходят в сторону банковских депозитов, там они пропадают, АСВ выплачивает обратно компенсацию. Инвесторы могут вести безответственно, могут делать все, что хочешь, распределить большой вклад между массой коммерческих банков», - заявил Троценко.

Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам призвал прекратить «неналоговый террор» и отказаться от попыток решить все проблемы при помощи налогового законодательства. В то же время в Минфине предложили установить ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%, а МЭР ранее выступило за снижение или повышение ставки НДФЛ в зависимости от величины взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.

