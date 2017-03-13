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РСПП высказался за взимание налога с банковских вкладов

20:45 13.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что проценты по банковским вкладам должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Член бюро правления РСПП Роман Троценко пояснил, что данная мера устранит диспропорции в налогообложении и сбалансирует приток средств на финансовые рынки, сообщает RNS.

Он отметил, что НДФЛ взимается при инвестициях в бизнес, приобретении ценных бумаг, вложениях в фондовый рынок, а банковские депозиты в данную сферу не попадают.

«Происходит перекос — денежные средства с фондового рынка уходят в сторону банковских депозитов, там они пропадают, АСВ выплачивает обратно компенсацию. Инвесторы могут вести безответственно, могут делать все, что хочешь, распределить большой вклад между массой коммерческих банков», - заявил Троценко.

Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам призвал прекратить «неналоговый террор» и отказаться от попыток решить все проблемы при помощи налогового законодательства. В то же время в Минфине предложили установить ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%, а МЭР ранее выступило за снижение или повышение ставки НДФЛ в зависимости от величины взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.
 

Темы: Россия, Вклады физических лиц в России, Налогообложение в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 02:16
Гость: А Шохин такой стервятник, как Чубайс

Мало ему , в могилу утащить хочет , реформатор бездарный.
14.03.2017, 02:15
Гость: Шалом !

Что то вас много стало. Осторожней, а то в толчее отпрыгнуть от " Аннушки " не успеете. В нормальных странах прогрессивная шкала налогообложения и не прикидывайся , что не знаешь.
14.03.2017, 00:20
Гость: Зелёный

Роман Троценко, когда решать тебя поведуть, упросю батьку лично в тебе пульнуть.
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