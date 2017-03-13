Силуанов предложил повысить НДС до 22 процентов

Рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, нужно двигаться в «обратном направлении» и снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении ставки НДС, сообщает РБК.

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22%-ной ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал министр.

«Мы видим, что чем больше мы повышает ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — пояснил Силуанов.

Силуанов также предложил «подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов». «Мы считаем, что в условиях снижения ставки мы могли бы сделать плоскую ставку 22%. При этом в чем здесь плюс, здесь можно и нужно говорить о введении единого платежа, который будет расщепляться в соответствии с кодами в государственные бюджетные фонды. Это будет одна платежка, упрощение администрирования для бизнеса, упрощение отчетности», — пояснил глава Минфина.

Он также добавил, что Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей. «По НДС мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей — сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку — это те отрасли, которые сегодня работают всерую, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги», — резюмировал Силуанов.

По расчетам его ведомства, увеличение НДС приведет к разовому «вкладу в инфляцию» на уровне 2%.

Ранее, 15 февраля,​ газета «Ведомости» писала, что в экономическом блоке правительства сложился консенсус по поводу необходимости снизить налоги на труд и повысить НДС. Идеологом нового подхода стал, по информации источников издания, министр экономического развития Максим Орешкин. Предложения Орешкина в целом поддержал глава Минфина, писала газета, однако он «осторожничает», поскольку выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета.

На рассмотрении находились несколько вариантов налогового маневра: снизить страховые взносы до 21% и повысить НДС до 21%, а также варианты «20/22», «22/22», «21/22», однако на тот момент, рассказывали собеседники издания, окончательное решение еще принято не было.