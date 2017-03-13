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Силуанов предложил повысить НДС до 22 процентов

11:45 13.03.2017
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Рост ставки по страховым взносам приводит к увеличению теневого сектора в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, нужно двигаться в «обратном направлении» и снизить ставку страховых взносов при одновременном повышении ставки НДС, сообщает РБК.

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22%-ной ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал министр.

«Мы видим, что чем больше мы повышает ставку по страховым взносам, тем больше мы видим рост теневого сектора. Поэтому мы считаем, что здесь надо пойти в обратном направлении, наоборот, снизить эту тяжелую нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Она у нас одна из самых высоких среди стран не только с развивающейся экономикой, но и с развитыми экономиками», — пояснил Силуанов.

Силуанов также предложил «подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов». «Мы считаем, что в условиях снижения ставки мы могли бы сделать плоскую ставку 22%. При этом в чем здесь плюс, здесь можно и нужно говорить о введении единого платежа, который будет расщепляться в соответствии с кодами в государственные бюджетные фонды. Это будет одна платежка, упрощение администрирования для бизнеса, упрощение отчетности», — пояснил глава Минфина.

Он также добавил, что Минфин предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей. «По НДС мы предлагаем сохранить преференции по НДС для отдельных отраслей — сельское хозяйство, медицина, образование, финансовый сектор. Единственное, для кого это может дать дополнительную нагрузку — это те отрасли, которые сегодня работают всерую, которые показывают меньше выручки, которые не платят налоги», — резюмировал Силуанов.

По расчетам его ведомства, увеличение НДС приведет к разовому «вкладу в инфляцию» на уровне 2%.

Ранее, 15 февраля,​ газета «Ведомости» писала, что в экономическом блоке правительства сложился консенсус по поводу необходимости снизить налоги на труд и повысить НДС. Идеологом нового подхода стал, по информации источников издания, министр экономического развития Максим Орешкин. Предложения Орешкина в целом поддержал глава Минфина, писала газета, однако он «осторожничает», поскольку выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из федерального бюджета.

На рассмотрении находились несколько вариантов налогового маневра: снизить страховые взносы до 21% и повысить НДС до 21%, а также варианты «20/22», «22/22», «21/22», однако на тот момент, рассказывали собеседники издания, окончательное решение еще принято не было.

Темы: Антон Силуанов, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2017, 21:50
Кому выгоден НДС

Всем производителям товаров и услуг внутри страны - повышение налога на добавленную стоимость НДС - не выгодно. Это повышает их налоговые отчисления в бюджет. А иностранным-офшорным компаниям, экспортёрам сырья из России, повышение НДС выгодно. Потому, что Минфин почему-то выплачивает этим экспортёрам весь НДС, затраченный на производство, закупку и транспортировку сырья из России. Много-триллионные суммы. НДС для сырьевых экономик - гарантированная удавка. В Украине он явился одной из причин разразившегося Майдана и бегства из страны её Гаранта. России нужно скакать на украинских граблях?. Наверное, нет. Тогда почему же о повышении налога на гигантские дивиденды (прибыль после налогообложения), ныне всего лишь 9%, никто из вертикали многочисленных "гарантов" не осмеливается даже заикнуться?
13.03.2017, 18:50
Рейтинг Человека Мира не пошатнется.

Поиск "родины" продолжается.
13.03.2017, 18:44
население России

Одобрямсссссс.
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