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Россия заберет деньги у США

15:15 13.03.2017 , Петр Нетреба
Фото с сайта wikimedia.org
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Правительство может поддержать экспорт за счет выхода из американских гособлигаций

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития с участием АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) разработать предложения по обеспечению конкурентоспособных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг российского производства, в том числе с использованием государственных финансовых активов в иностранной валюте.

Источник «Газеты.Ru» в правительстве пояснил, что западные экспортно-импортные банки дают кредиты под экспортные поставки, отталкиваясь от минимального уровня ставок (так называемые CIRR, которые для евро сейчас составляют от 0,3 до 1% годовых).

Для российских банков, предоставляющих экспортное финансирование (Росэксимбанк, ВЭБ), отсутствуют дешевые источники фондирования, а значит, предоставляемые ими ресурсы дороги и неконкурентоспособны.

При этом резервы Минфина размещаются по ставкам Libor и даже ниже в американские и европейские долговые бумаги. Источник издания отмечает, что часть этих средств может быть перенаправлена на фондирование отечественных кредитных институтов, поддерживающих экспорт.

На конец декабря 2016 года Россия держала казначейских облигаций США на $86,1 млрд. По сравнению с декабрем 2015 года этот портфель уменьшился на $6 млрд, или на 6,5%, сообщало информагентство RNS.

При этом Россия по объему вложений в американские госбумаги значительно отстает от Японии и Китая, которым по итогам декабря прошлого года принадлежало облигаций на $1,09 трлн и $1,06 трлн соответственно.

Политику хранения денег в долговых обязательствах США регулярно критикуют «левые» экономисты, такие, как советник президента Сергей Глазьев. Они полагают, что таким образом Россия финансирует развитие американской, а не российской экономики.

Сейчас правительство ставит задачу увеличить долю несырьевого экспорта. Премьер-министр Дмитрий Медведев даже говорил недавно об «экспортной экспансии».

«Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене — как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках», — сказал премьер-министр.

Россия достаточно активно использует механизм предоставления кредитов зарубежным покупателям отечественных товаров и услуг. Например, многие атомные электростанции строятся на российские кредиты.

Индии предоставлен кредит в $3,4 млрд на строительство АЭС «Куданкулам». Египту в течение 13 лет будет предоставлено $25 млрд на сооружение первой в стране АЭС, Бангладеш одобрена кредитная линия на $11,38 млрд.

Ирану в прошлом году решено предоставить кредит в $2,5 млрд на электрификацию железнодорожной линии Гармсар — Инче-Бурун и строительство ТЭС в Бандар-Аббасе. Эти работы будут вести российские компании.

Суммы большие, а возможностей для расширения подобных операций немного. Свободных денег на увеличение объемов экспортных кредитов в федеральном бюджете нет, в ближайшие три года он будет верстаться с дефицитом. В этом году, как ожидается, превышение расходов над доходами составит около 3% ВВП.

Перенаправление части ресурсов из американских бумаг на фондирование наших институтов в валюте под внешние кредиты, с одной стороны, решает эту проблему, с другой — не нарушает макроэкономических принципов, говорит источник «Газеты.Ru».

Пока неизвестно, о каком объеме средств, которые могут быть изъяты из казначейских облигаций США, идет речь. Минфин, Минэкономразвития и РЭЦ должны представить свои предложения до 5 апреля этого года.

Темы: Россия, США, Экономика и финансы, Правительство России
Источник: Газета.RU
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 23:12
гость

Чтобы построить жел. дорогу в Иране, деньги есть. А то, что электирчки на ладан дышат в России, всем наплевать. Наш мудрый премьер говорит - нет денег. Видимо, там откаты больше.
13.03.2017, 22:24
vbr

Еще мой экономист в университете говорил: если выкинуть все доллары на рынок то они обесценятся, правда то облигациях молчал, однако: за облигации платим деньгами и они уходят из экономики, а облигации уже не обеспечиваются золотом, а скорее 12 УДК и 12 авианосцами и корпусом морской пехоты США и иха РВСН в океане - ТАК СТОИТ ЛИ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ПУСТЫШКИ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АРМИЕЙ НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ ТЕБЯ И ИМЕЮЩЕЙ СИСТЕМУ БАЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА У ТЕБЯ ЛЮБИМОГО??!
13.03.2017, 22:11
Algol - все так . но

Прежде чем "ругать" руководство - левацкие (большневисткие с либералами) экономисты. Эти антиподы по сути одно и то-же )))))))
Должны представлять куда расместить. В какие активы?
По качеству не уступающие лучшим зарубежным. По крайне мере в их локальном местонахождении и предназначении.
Только тогда будет польза.
Таких областей у нас немного.
Включая и отмеченное.
Я бы добавил еще и дороги - платные внутри страны.
Раз жилье сейчас начали делать где то как Европейское и многим все же по карману .
Так же можно - дороги.
Хорошо бы подумать над этим . нашему руководству
Это что касаеться по меркам лучших зарубежных активов.
Что касаеться даже еще лучшего. Хм...
То это делать держателя рынков в Москве а не в Лондоне.
Господин Премьер так и обозначил - только привлечь хотел не тем способом.
Да и профинансировать Шойгу. ранее статья ))))))))))
Держатель рынков в том числе Валютные стран СНГ
Это и есть прообраз нового СССР - Союза суверенного Содружества России.
Как Анклав можно и Сирию в этот состав
Но через запуск такого держателя рынков. Что бы не отнимать крохи у нас.
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