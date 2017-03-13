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В Киеве радикалы заблокировали вход в отделение Сбербанка

20:04 13.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Головной офис Сбербанка в Киеве, который находится на улице Владимирская, приостановил работу в целях безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе также отметили, что Сбербанк обратился в правоохранительные органы Украины в связи с инцидентом.

"Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме", - отметили в Сбербанке.

Ранее 13 марта члены украинского националистического батальона "Азов" и организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) замуровали бетонными блоками часть витрин и вход центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России на улице Владимирской в Киеве. Аналогичные действия они пообещали провести и в отношении других отделений российских банков в стране, чтобы заблокировать их работу.

Сегодня так называемые патриоты из "Азова" также объявили, что в воскресенье заблокировали по всей стране работу десятков банкоматов российских банков, закрыв их экраны антироссийскими наклейками и залив монтажной пеной.

Темы: Украина, Банки в мире, Сбербанк
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 21:30
Гость: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет

"...замуровали бетонными блоками часть витрин и вход центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России на улице Владимирской в Киеве".
Это вам не немцы, которые всегда доводят дело до конца. Даже двери как следует замуровать не смогли, лентяи. Засветились на экране, деньги кое-как отработали и разбежались.
13.03.2017, 21:20
Гость: Гость

Ну вот, они начинают входить во вкус. Еще немного и замуруют российское посольство, а там недолго и до администрации президента. Это ни с чем не сравнимое чувство удовольствия, которое возникает спонтанно, когда человеку становиться море по колена, и он начинает разрушать все на своем пути. Причем - это чувство я бы назвала инстинктом, поскольку в таком состоянии у человека практически полностью отключаются мозги, и ему становиться настолько хорошо, что плевать на любые последствия. Я только раз в жизни испытала это чувство - еще в школе - скажу честно так классно (именно классно) - мне не было никогда. Но чтобы наступило такое состояние (это все-таки не оргазм), нужны определенные условия. Во-первых - человека должны очень долго угнетать, да так, чтобы он всеми клеточками своего организма захотел наконец ощутить это ни с чем несравнимое чувство свободы. А во-вторых - и это самое главное - нужен "детонатор". Другими словами, человек должен перейти определенную грань, за которой обязательно наступает ответственность, чтобы ему уже не было что терять. Тогда исчезает страх - ведь в любом случае ему грозит наказание, так почему бы не попробовать его избежать, или в крайнем случае хотя бы на миг почувствовать себя свободным, испытать ни с чем не сравнимое чувство удовольствия. Ну как-то так. Вообщем, с каждым новым преступлением, они все больше будут входить во вкус, пока наконец вообще перестанут себя контролировать. Это была не исповедь маньяка, хотя мне тоже было приятно...
13.03.2017, 21:10
Гость: Это должно было случиться

закрыв их экраны антироссийскими наклейками и залив монтажной пеной.==

Давно пора прекратить церемониться с Украиной, вплоть до отзыва посла.
Интересно, что ещё должно случиться, чтобы там, наверху это поняли?
Вместо этого ути-ути, поедем с миром на евротусовку.

Не от благотворительности там работали сбербанковские дочки.
Не удивлюсь если ущерб им будет возмещен из госбюджета, то есть из нашего кармана.
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