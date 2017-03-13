В Киеве радикалы заблокировали вход в отделение Сбербанка

Головной офис Сбербанка в Киеве, который находится на улице Владимирская, приостановил работу в целях безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе также отметили, что Сбербанк обратился в правоохранительные органы Украины в связи с инцидентом.

"Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме", - отметили в Сбербанке.

Ранее 13 марта члены украинского националистического батальона "Азов" и организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) замуровали бетонными блоками часть витрин и вход центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России на улице Владимирской в Киеве. Аналогичные действия они пообещали провести и в отношении других отделений российских банков в стране, чтобы заблокировать их работу.

Сегодня так называемые патриоты из "Азова" также объявили, что в воскресенье заблокировали по всей стране работу десятков банкоматов российских банков, закрыв их экраны антироссийскими наклейками и залив монтажной пеной.