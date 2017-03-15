Сбербанк в Киеве ограничил выдачу наличных

ПАО «Сбербанк», дочерний банк Сбербанка России на Украине, ввело временные лимиты на выдачу наличных денежных средств в связи с блокировкой центрального отделения в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В сообщении говорится, что введение временных лимитов на выдачу наличных со счетов физических лиц связано с «неправомерными действиями третьих лиц в отношении блокировки главного офиса Сбербанка», а также в связи с тем, что банкоматам банка был причинен «физический вред». Все это, сообщает банк, повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений и банкоматов.

Ограничение на выдачу со счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн (65,7 тыс. руб.) вводится с 15 марта.

Кроме того, с 14 марта аналогичные лимиты вводятся на снятие наличных с карт.

Лимит в размере 20 тыс. грн. (43,8 тыс. руб.) в сутки по гривневым счетам и $800 или €800 в сутки по валютным счетам водится по картам, выпущенным в рамках пакетов продуктов и услуг «Универсальный», «Лояльный», «Зарплатный +», «Специальный», а также по корпоративным картам. Ограничения в 50 тыс. грн (109,5 тыс. руб.) в сутки по гривневым счетам и $2 тыс. или €2 тыс. в сутки по валютным счетам вводятся для карт, выпущенных в рамках пакетов «Статус», «Мега Зарплатный» и «Престиж». Помимо этого, с 15 марта 2017 года банк устанавливает 5% (минимум $50/€50/3 тыс. руб.) тарификации по переводам открытых в банке текущих счетов на счета в других украинских банках.

«По текущим лимитам физическое лицо в банкомате может снять 20 тыс. гривен (43800 руб. по курсу ЦБ РФ) в сутки, а в интернете не больше 10 тыс. (21900 руб.). По текущим счетам не ставили ограничения», — сообщила ​РБК оператор контакт-центра банка Анастасия Герасюк. По ее словам, специалистам сообщили, что временный лимит установили ради возможности обслужить всех клиентов. «Сейчас клиенты стали снимать средства большими суммами», — добавила Герасюк.

В ночь на 12 марта активисты украинской Нацгвардии «Азов» заблокировали центральное отделение Сбербанка в Киеве. Они заливали бетон в блоки и укладывали их в дверные проемы банка.