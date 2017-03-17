Надо ли обращаться в ломбард, когда срочно понадобились деньги?

Те, кому надоело быть в вечном долгу перед требующими колоссальные проценты банками, оправдываться за постоянные задержки в возврате взятых в долг денег перед друзьями или судорожно их искать, могут, как вариант, рассмотреть возможности ломбардов

Фото с сайта zaloglombard.ru

Одни из самых востребованных у россиян сегодня в этой сфере – автоломбарды, предлагающие выгодные сделки клиентам. Их транспортные средства предварительно оценивают эксперты, выявляющие повреждения, определяющие техническое состояние и другие нюансы и таким образом после уточнения приблизительной рыночной стоимости автомобиля устанавливающие сумму, которую можно дать под него взаймы. Подписав договор, клиент отдает свой автомобиль.

Многие недавно открывшиеся или не столь популярные частные автоломбарды выдают средства под залог техпаспорта, оставляя авто в пользовании владельца. Этот вариант кажется удобным, но ПТС – основной документ, свидетельствующий о праве собственности на автомобиль, и отдача его оригинала третьим лицам не гарантирует от потери ТС, даже если сумма займа будет выплачена сполна и в срок.

Кроме техпаспорта, такие ломбарды могут требовать выдачи запасного ключа и регулярных отчетов о состоянии автомобиля. Некоторые автоломбарды переступают законную черту, позволяя клиенту пользоваться автомобилем, находящимся в залоге, но при ДТП отбирая его ввиду снижения рыночной цены.

Поэтому лучше идти за деньгами в проверенные финансовые компании. Жители Москвы могут оценить условия, выгоду и безопасность получения займа на сайте «Moscowlombard.ru».

Если необходима сравнительно небольшая сумма или недостающие средства, можно найти их в часовом ломбарде, к примеру, на портале «Wlombard.ru». Там столь же скрупулезно и детально оценивают залоговое имущество не только и даже не столько по внешнему виду, но и по точности и надежности механизма. Вернуть свои часы можно сразу после уплаты занятой суммы с процентами.

Выход в сложной финансовой ситуации можно отыскать всегда, даже тогда, когда уже кажется, что никаких денег уже никак не найти. Главное, никогда не опускать руки, а поискать этот выход и вернуть себе финансовую независимость.

В конце концов, остается ломбард, в котором можно буквально за пару часов временно решить свою финансовую проблему.