Интерпол выявил массовую компрометацию карт российских банков‍

Интерпол передал Банку России информацию о большом объеме скомпрометированных карт клиентов банков РФ, заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, выступая на банковской конференции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По, соответственно, российским банкам эта информация доведена до каждого из участников информационного обмена, чьи блоки карт были "засвечены" в базе злоумышленников", - сказал Сычев.

Представитель ЦБ уточнил, что скомпрометированы карты нескольких банков, при этом количество "засвеченных" карт он затруднился назвать, отметив, что объем информации по ним занимает около 500 Мб.

"Там набор реквизитов карт, эмитированных разными российскими банками. ... Там почти 500 мегабайт информации. Объем большой - карт много", - заявил Сычев.

"Скорее всего, это результат скимминга в Европе. Это карты, которые использовались при поездке за рубеж. Скорее, это Южная Европа - Болгария, Румыния и тому подобное. Информация пришла от румынских коллег", - уточнил он.