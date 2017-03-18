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В МИД рассказали о российских предложениях Японии по Курилам

17:29 18.03.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
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Россия подготовила ряд предложений по совместным с Японией проектам на южных Курилах, которые могут осуществляться только на условиях российского законодательства, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на первом раунде переговоров о совместной хозяйственной деятельности на четырех российских островах.

Они будут направлены на экономическое развитие островов.

По его словам, в ходе декабрьского саммита в Японии была подтверждена "безальтернативность расширения российско-японского практического взаимодействия в интересах продвижения двухсторонних отношений и переходу их на качественно новый уровень доверия и сотрудничества", передает РИА Новости.

"Я убежден, что эта установка в полной мере отвечает долгосрочным стратегическим интересам как России, так и Японии", — подчеркнул Моргулов. Россия, по его словам, готова к продолжению диалога.

Со своей стороны Япония также подготовила предложения по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил на открытии встречи замлавы японского МИД Такэо Акиба. По его словам, Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.

Темы: Россия, Курильские острова, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 21:14
Гость: Советский человек

Да продадут все эти острова —вот и всн взаимодействие
18.03.2017, 21:07
Гость: exe

ну вот почему если что-то развивать, обязательно нужны иностранцы, что, сами не можем?
18.03.2017, 21:02
Гость: Адназначна.

НЕЛЬЗЯ вот так, сразу, объявить, что Курилы отдали японцам, а то кто же на марше миллионов из японцев будет нести фотки на палочках?
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