За платный кэш придется ответить

Банкам разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa

В пятницу «Ведомости», со ссылкой на несколько источников, сообщили, что платежная система Visa разрешила банкам с середины февраля взимать комиссию с клиентов за снятие наличных в своих банкоматах. В Visa эту информацию не комментируют.

Специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошей предполагает, что другие системы вполне могут пойти на такие же меры, как и Visa.

Во второй крупнейшей системе Mastercard отказались комментировать ситуацию.

«НСПК не планирует вносить изменения в правила платежной системы «Мир». Правилами ПС «Мир» запрещено взимание дополнительных комиссий с держателя карт владельцем банкомата», — заявили «Газете.Ru» в платежной системе «Мир».

Такие нововведения вряд ли понравятся клиентам банков. «Если ввести ограничения слишком быстро или не объяснить цели и эффекты подобных мер должным образом, на доступном для массового потребителя языке, то результаты могут быть похожи на то, что произошло в течение денежной реформы в Индии в конце 2016 года. Тогда набег на банки в связи с выводом купюр крупнейшего номинала привел к потерям для экономики примерно в 2% от ВВП», — говорит Егор Кривошей.

Введение комиссии на снятие денег с плаcтиковых карт Visa является серьезным ущемлением прав потребителей со стороны владельцев банкоматов, говорит председатель «ФинПотребСоюза» Игорь Костиков. «Речь идет о перекладывании части хозяйственных расходов банков на потребителей. Расширяя свою сеть банкоматов, банки первоначально закладывали затраты на снятие и внесение наличных потребителями. Нежелание банков оптимизировать затраты на обслуживание банкоматов и вызвало переложение затрат на потребителей», — отмечает он. Наша общественная организация требует, чтобы банки прекратили эту практику, говорит Игорь Костиков. «ФинПотребСоюз» уже начал собирать и обобщать материалы для отправки соответствующего письма в Центробанк.

Сообщения о таких мерах не нравятся и отечественным законодателям.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если банки будут злоупотреблять правом взимать комиссию в своих банкоматах и если «мы увидим, что люди недовольны», то «мы отрегулируем этот вопрос».

«Все это закончится тем, что будет принят закон, вообще запрещающий взимать комиссии банкам, если дело так дальше пойдет», — подчеркивает Анатолий Аксаков.

В то же время он надеется, что конкуренция, которая есть между банками, предостережет их от таких действий.

По данным Банка России, эмиссией и/или эквайрингом (приемом к оплате) платежных карт на конец 2016 года занимались 439 из 623 кредитных организаций. Сеть их устройств для совершения операций с картами насчитывала порядка 201 тыс. банкоматов и 2 млн электронных терминалов, из которых 1,8 млн установлены в организациях, которые торгуют товарами или услугами.

Объем эмиссии карт российских банков вырос за 2016 год на 4,5%, до 254,8 млн, или 1,7 карты на одного жителя. В течение 2016 года на территории России и за ее пределами с их использованием было совершено 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн руб. (рост по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% соответственно).

В прошлом году физическими лицами было проведено 3,432 млрд операций по получению наличных денег на 25,9 трлн руб.

Регулятор сообщает, что доля операций по оплате гражданами России товаров и услуг картами в 2016 году составила порядка 80% от общего количества транзакций, проведенных физическими лицами по своим платежным картам. Это стало рекордным показателем за последние пять лет, свидетельствует статистика Банка России.

При этом в совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и обороте общественного питания доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016-м.

«На протяжении нескольких лет мы наблюдаем существенный рост доли безналичных операций по картам наших граждан: 6–8 п.п. в год. Это очень хороший показатель», — отметила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее мнению, банковская карта все чаще используется именно как платежный инструмент.

«Мы предполагаем, что данная тенденция сохранится благодаря развитию платежных технологий, в том числе и бесконтактных», — говорит она. Комиссия за снятие наличных, с одной стороны, может принести банкам – владельцам банкоматов дополнительную прибыль, а граждан будет стимулировать переходить на безналичный расчет.