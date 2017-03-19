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МВФ отложил обсуждение вопроса о предоставлении нового кредита для Украины

12:16 19.03.2017
Коллаж © KM.RU
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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на ближайший понедельник. Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в Фонде, дата нового рассмотрения еще не определена.

"Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, это очень необычно, если не беспрецедентно, поскольку к заседанию, по сути, все было уже подготовлено. По итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд.

Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, сообщил собеседник. Между тем в субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, а в немецком Баден-Бадене на совещании финансистов "Большой двадцатки".

В уведомлении о переносе обсуждения говорится, что "короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы".

Что конкретно имеется в виду, в документе не уточнялось. Однако известно, что 15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил принять решения, по сути, удовлетворяющие требованиям радикалов о полной транспортной блокаде Донбасса и санкциях в отношении банков с российским капиталом.

На следующий день министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что, по оценкам его ведомства, потери от блокады Донбасса могут достичь 2% ВВП.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. 


 

Темы: Украина, Международный валютный фонд (МВФ)
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Комментарии читателей
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19.03.2017, 21:50
Это же

из АНЕКДОТА! )
19.03.2017, 21:37
ты не игрок,ты дилетант

А вам на все накласть.Вон и чуркин накладывал и накладывал в ОНН то вето ,то доказательства просьбы о помощи от януковича,а потом взял и съел их и счастливый умер.
19.03.2017, 21:19
Гость

Землю хотят. Только Петя сейчас на это не пойдет - ситуация слишком нестабильна. Если он сейчас объявит о снятии моратория на продажу земли, то его голыми руками свои же раздерут, причем даже без помощи Парасюка. А больше Пете предложить им нечего - они же берут в пропорции - забираем 10 миллиардов, возвращаем 1. Ну вот и хотели землей расплатиться. Только Петя даже с блокадой справиться не смог - куда ему еще украинской землей торговать - повесят прямо на Банковой. Нет, ему конечно советуют некоторые товарищи применить силу, как в свое время Януковичу (да, Вова - это камень в твой огород), но время сейчас такое, что в отличие от Вити, Петя точно до Ростова не успеет добежать. Так что, Петя, лучше не надо. Люди, которые привели тебя к власти не считают тебя легитимным президентом, поэтому на этот раз в лучшем случае - распад страны, в худшем - гражданская война. В любом случае - на Украине начинается эра анархии, и заканчивается эра олигархов. Они вообще были временно поставлены Западом в бывшем СССР, чтобы с их помощью выкачивать ресурсы. Поэтому и выбирались самые тупые и жадные. Сейчас выкачивать уже нечего, разве что земля, поэтому олигархи тоже больше не нужны. А учитывая тот факт, что другой элиты на Украине нет, значит будет анархия, как в старые добрые времена. Кстати, Махно ведь тоже был далеко не профессор, так что отсутствие высшего образования и сейчас не будет помехой...
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