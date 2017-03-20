Минфин РФ повысил прогноз роста ВВП в три раза

Министерство финансов повысило прогноз роста внутреннего валового продукта России в 2017 году с 0,6 процента до 1,5-2 процентов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на G20 (саммит «Большой двадцатки»), передает ТАСС.

Силуанов напомнил, что схожие оценки роста ВВП дает и министерство экономического развития РФ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине марта сообщил, что его ведомство ожидает роста российской экономики по итогам 2017 года на 2 процента ВВП вместо ранее прогнозируемых 0,6 процента.

«Изначально у нас было 0,6% на текущий год. Наши оценки близки к тем позициям, которые высказывались министром экономики [Максимом Орешкиным] — от 1,5% до 2%», — сказал глава Минфина.

По итогам 2016 года ВВП России, сообщало в январе Минэкономразвития, снизился на 0,6 процента. В 2015 году спад ВВП составил 3,7 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) в январском прогнозе ожидал в 2017 году рост ВВП России на 1,1 процента, а в 2018 году — на 1,2 процента. Всемирный банк прогнозирует рост российского ВВП в 2017 году на 1,5 процента, и на 1,7 процента в 2018 году.