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Минфин РФ повысил прогноз роста ВВП в три раза

14:09 20.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов повысило прогноз роста внутреннего валового продукта России в 2017 году с 0,6 процента до 1,5-2 процентов. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на G20 (саммит «Большой двадцатки»), передает ТАСС.

Силуанов напомнил, что схожие оценки роста ВВП дает и министерство экономического развития РФ.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине марта сообщил, что его ведомство ожидает роста российской экономики по итогам 2017 года на 2 процента ВВП вместо ранее прогнозируемых 0,6 процента.

«Изначально у нас было 0,6% на текущий год. Наши оценки близки к тем позициям, которые высказывались министром экономики [Максимом Орешкиным] — от 1,5% до 2%», — сказал глава Минфина.

По итогам 2016 года ВВП России, сообщало в январе Минэкономразвития, снизился на 0,6 процента. В 2015 году спад ВВП составил 3,7 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) в январском прогнозе ожидал в 2017 году рост ВВП России на 1,1 процента, а в 2018 году — на 1,2 процента. Всемирный банк прогнозирует рост российского ВВП в 2017 году на 1,5 процента, и на 1,7 процента в 2018 году.

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 19:59
Прапорщик Орешкин

ВВП расти! Раз, два!
20.03.2017, 19:58
Парацельс

Единственное что эти уроды могут гарантировать народу это рост нищеты))) так как они знают точно сколько они украли вчера, крадут сегодня и украдут завтра!
Рост нищеты - это самое стабильное что есть в России))
20.03.2017, 19:38
А я верю

Раньше мы платили за газ в одной ЖКХ-платёжке, сейчас платим по отдельной. А вот сегодня у нас, в Питере, развесили объявления об обязательном заключении каждым собственником квартиры договора об техническом обслуживании газового оборудования со ссылкой на постановление правительства, а отказавшихся от заключения будут штрафовать от 1000 до 2000 рублей. Наверно, будут подавать спички для розжига плиты и колонки. Так что после этого ВПП вырастет точно.
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