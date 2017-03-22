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Путин внесет кандидатуру Набиуллиной на пост председателя Центробанка

16:11 22.03.2017
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Владимир Путин внесет кандидатуру председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе ЦБ. Об этом глава государства сообщил на сегодняшней встрече с Набиуллиной.

Владимир Путин отметил, что к любым действиям ЦБ отношение экспертов всегда разнилось, но под руководством Набиуллиной центральный регулятор действовал успешно. Президент рассчитывает на то, что под руководством Набиуллиной ЦБ "будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести", пишет Накануне/RU.

Напомним, что Набиуллина в 2015 г. получила звание лучшего главы Центробанка по мнению журнала Euromoney.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Центробанк РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 23:46
а

так же о сливе капитала за бугор
22.03.2017, 23:40
Пенсионер П.

Выкупная операция — государственная кредитная операция, проведённая правительством Российской империи в связи с уничтожением крепостного права (Крестьянская реформа 1861 года).
Выкупная операция осуществлялась согласно «Положению о выкупе»: «правительство ссужает под приобретаемые крестьянами земли определенную сумму, с рассрочкою уплаты её на продолжительный срок» Рассрочка была установлена в 49 1/2 лет с ежегодной выплатой крестьянами правительству 6% от суммы задолженности.
Выкуп всех надельных земель бывших помещичьих крестьян должен был окончиться только в 1932 году, но выкупные платежи были прекращены с 1 января 1907 года в рамках столыпинской аграрной реформы под влиянием революции 1905 года.
Прижгло в нижней части тела.
С 1861 года по 1906 год с бывших помещичьих крестьян было получено свыше 1,6 млрд рублей; доход правительства в результате этой финансовой операции составил около 700 млн рублей. Тех рублей, а не наших.
Братан! Историю надо не листать, а знать.
А закончила закрепощение крестьян "матушка" Екатерина.
Юрьев день же отменили, закрепив крестьян за конкретной землей. И все.
22.03.2017, 23:34
НХ

Илюхин публично рассказывал о том, как при Ельцине происходила фальсификация архивных документов. Обратился с письмом к президенту страны с готовностью представить доказательства и свидетелей фальсификации. Ему никто не ответил. А через некоторое время он на даче умер от инфаркта, хотя на сердце никогда не жаловался. После его смерти никто этим вопросом больше не интересовался - нашей власти, наследнице ельцинских 90-х, это было не интересно. А уж доказывыать сдачу интересов страны ликвидацией баз на Кубе или во Вьетнаме, по поводу чего бил тревогу Илюхин, никому и не надо - это было всем известно.
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