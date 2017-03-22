Путин внесет кандидатуру Набиуллиной на пост председателя Центробанка

Президент Владимир Путин внесет кандидатуру председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе ЦБ. Об этом глава государства сообщил на сегодняшней встрече с Набиуллиной.

Владимир Путин отметил, что к любым действиям ЦБ отношение экспертов всегда разнилось, но под руководством Набиуллиной центральный регулятор действовал успешно. Президент рассчитывает на то, что под руководством Набиуллиной ЦБ "будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести", пишет Накануне/RU.

Напомним, что Набиуллина в 2015 г. получила звание лучшего главы Центробанка по мнению журнала Euromoney.