Как Россия за всех советский долг погашала

Само понятие «советский» финансовый долг прекращает своё существование - благодаря российским налогоплательщикам

Болгария – 38 млн долларов, Словения – 130 млн долларов, Чехия – 352 млн долларов, Македония – 60,6 млн долларов. Это малая толика тех долгов, которые Россия со времён распада Советского Союза заплатила за себя «и за того парня».

А на днях были достигнуты договорённости по поводу совершения последнего «советского» платежа в рамках обязательств РФ. Это платёж в адрес Боснии и Герцеговины в размере 125,2 млн долларов. Средства должны быть перечислены в казну этого балканского государства из российского бюджета в течение 45 суток.

Итак, у России больше нет советского долга, который к моменту распада СССР официально оценивался на уровне 104 с лишним миллиардов рублей и который по-настоящему тяжким бременем лёг на плечи российских налогоплательщиков. Тема советского долга, который оказался грузом ответственности именно для россиян, поднималась неоднократно, но, с позволения уважаемых читателей, её стоит затронуть ещё раз хотя бы потому, что именно в эти дни само понятие «советский» финансовый долг прекращает своё существование. И прекращает именно благодаря российским налогоплательщикам.

Главный вопрос, который возникает при обсуждении темы выплат советского долга Российской Федерацией, ставился и продолжает ставиться примерно так: «А почему долг - советский, а выплачивает его исключительно Россия, хотя помимо России в составе Страны советов были ещё 14 республик?» Вопрос, надо сказать, не теряет своей актуальности с того самого момента, когда соответствующее решение по выплатам было принято.

Несколько слов о том самом решении. Принималось оно почти 24 года назад – в апреле 1993-го – тогдашним российским правительством во главе с Виктором Черномырдиным (первое его «пришествие» на премьерский пост). На основании правительственного решения Российская Федерация обязалась перед иностранными кредиторами выплатить суммарный советский долг взамен на то, что бывшие Союзные республики откажутся (по так называемому «нулевому варианту») от претензий на зарубежные активы СССР.

При этом до сих пор экономисты не представили реальную статистику того, обладал ли Советский Союз к 1991 году зарубежными активами в размере 104 млрд долларов – эквивалент суммарному госдолгу – или нет.

Здесь не станет лишним напоминание о том, что изначально республики, ставшие называться «бывшими советскими», готовились разделить бремя долга СССР в пропорциональном варианте. На основании расчётов от декабря 1991 года наибольшее бремя ложилось на Россию, наименьшее – на Таджикистан. Таджикская Республика должна была выплатить зарубежным кредиторам СССР около 830 млн долларов (из 104 млрд). Но не случилось выплачивать никому за исключением России на основании упомянутого выше решения.

Что здесь ещё обращает на себя внимание? Например, то, что такие бывшие советские республики, как Литва, Латвия и Эстония и вовсе отказались от подписания меморандума о пропорциональной выплате советского долга перед иностранными кредитодателями. Получается, что, приняв решение о выплате суммарного советского долга исключительно силами российских налогоплательщиков, российское правительство образца апреля 1993 года поставило современную Россию в ситуацию юридической закавыки.

Прибалтийские республики, отказавшись подписать меморандум о пропорциональности погашения, не только переложили долговое бремя на граждан России, но и сегодня получают возможность заявлять об определённых претензиях на бывшие советские активы за рубежом. И, кстати, действительно заявляют, всякий раз выставляя России нелепые счета за «советскую оккупацию».

Вопрос, связанный с тем, «почему платили только мы», далеко не единственный в эпопее по выплате советского долга. К определённым странностям можно отнести, к примеру, и то, что на момент распада Советского Союза такой страны, как Босния и Герцеговина, не существовало в принципе. Появилась она после принятия декларации независимости (от Югославии) в апреле 1992 года.

Сегодня Россия платит советский долг, который должен был выплачиваться федеративной Югославии, несмотря на то, что де-юре не существует вразумительного документа, где бывшие югославские республики договорились бы друг с другом о пропорциях «принятия» выплат от России.

Фактически выплаты той же Боснии и Герцеговине, а также Хорватии, Македонии, Словении и другим экс-югославским республикам - в большей степени российская добрая воля, ибо при особом желании и наличии хорошего адвоката Россия могла бы погасить советский долг перед Югославией исключительно Сербии, которая сохраняла «югославский» статус до последнего – до момента отделении Черногории.

Можно предположить, что, принимая решение о выплате долгов всем без исключения бывшим югославским республикам за (опять-таки) все без исключения республики советские, российские власти надеялись на получение политических дивидендов на Балканах. Однако если разбирать отношения России с той же Боснией и Герцеговиной или Черногорией, то они далеки от дружественных. Власти Черногории и вовсе обвинили Российскую Федерацию в «попытке осуществления государственного переворота». Понятно, что «указивка» пришла с Запада, из НАТО, куда так стремится втянуть 600-тысячную Черногорию её нынешнее руководство, но всё же...

До дружбы далеко, и на данный момент можно констатировать, что если корни вопроса с выплатами долга СССР были больше политическими, то никаких особых политических бонусов на Балканах Россия не получила. Ну, пусть будет – пока не получила...

Актуальный вопрос: а все ли заплатили нам? Ведь, как говорит экономическая статистика, в должниках у СССР «ходили» десятки стран: от Европы до Африки и Латинской Америки. Здесь выясняется, что все последние годы мы (точнее слуги народные) жили по принципу: «Кто нам должен, всем прощаем». Причём этот принцип работает в отношении многочисленный иностранных заёмщиков, но никак не в отношении заёмщиков с российским паспортом...

Ну, ещё как-то можно объяснить списание 500 млн долларов Киргизии – российская военная база, интеграция в Евразийский союз, единое экономическое пространство и т.п.

Но вот с трудом можно найти основания для списания советского долга, к примеру, Ираку. А сумма, мягко говоря, немалая – 12 млрд долларов. Во времена правления Саддама Ирак уж точно не считался бедной страной. Запасов углеводородов и сегодня у Ирака достаточно для погашения даже такого долга.

Но у нас же широкая душа – 12 миллиардов? – какой разговор? – если, говорите, нечем – ну и ладно, - не платите! Ещё кредит предоставим... Вьетнам просит списать почти 10 млрд долларов – тоже спишем. Плюс Куба, плюс Эфиопия, плюс Лаос, плюс Ангола, плюс КНДР и др.

А вот в адрес Боснии нужно просто обязательно заплатить... Пусть даже юридические основания шиты белыми нитками – нужно же сохранять лицо ответственного кредитопогасителя на международной финансовой арене...

Что ж, остаётся считать, что погашение долга направлено на поддержку, к примеру, Республики Сербской, глава которой Милорад Додик заявил о необходимости признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации. В Сараево заявили, что Республике Сербской (она в составе БиГ) из российских выплат направят примерно третью часть – около 37 млн долларов. Направили бы непосредственно в Республику Сербскую – опять бы заявили о прямой поддержке «сепаратизма». Ишь ты, опять ХПП...