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Трамп напомнил Меркель о задолженности Берлина НАТО

21:36 26.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей счет на 375 миллиардов долларов. По его мнению, такую сумму должен Берлин НАТО за оборону Германии, сообщает издание The Sunday Times.

Один из немецких министров назвал поступок американского президента возмутительным. Он отметил, что подобные требования выдвигаются с целью запугать другую сторону, но Меркель восприняла жест Трампа спокойно и не ответила на провокацию.

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о том, что страны, входящие в состав НАТО, не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. При этом в качестве примера он приводил Германию, которая, по его словам, задолжала «огромную сумму» за оборону. Немецкие власти наличие задолженности отрицают.
 

Темы: Ангела Меркель, Дональд Трамп, Германия, США, Экономика и финансы, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 00:00
Гость: Молодец Трамп!

А наши пэтриоты почему не выставляют Германии счёт за воссоединение и нашествие к нашим границам?
26.03.2017, 23:33
Гость: Кирилл.

Это вам не Путин, который только выплачивает да списывает!
26.03.2017, 23:25
Гость: Остолоп

"По его мнению, такую сумму должен Берлин НАТО за оборону Германии"

Дональд, не сумлевайся, как только ты выведешь войска из Германии, немцы моментально создадут баллистические ракеты с ядерными боеголовками, и тогда уже тебе придётся платить им за оборону СШП.
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