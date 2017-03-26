Трамп напомнил Меркель о задолженности Берлина НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей счет на 375 миллиардов долларов. По его мнению, такую сумму должен Берлин НАТО за оборону Германии, сообщает издание The Sunday Times.

Один из немецких министров назвал поступок американского президента возмутительным. Он отметил, что подобные требования выдвигаются с целью запугать другую сторону, но Меркель восприняла жест Трампа спокойно и не ответила на провокацию.

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о том, что страны, входящие в состав НАТО, не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. При этом в качестве примера он приводил Германию, которая, по его словам, задолжала «огромную сумму» за оборону. Немецкие власти наличие задолженности отрицают.

