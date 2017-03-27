Россиянам даже нравится, когда им повышают налоги

В этом власти убеждает исследование ВЦИОМ

Более половины россиян (55%) не против повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Правда, с одним условием: если вырученные средства пойдут на благие цели — например, на повышение будущей пенсий или улучшение здравоохранения. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Вот как выглядит ситуация в цифрах:

31% опрошенных за то, чтобы потратить на пенсии деньги, собранные за счет повышения налога на физлиц;

24% - на здравоохранение;

35% не поддерживают ни одно из предложений.

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», чувствительность к повышению налога ощущается на пороге +2%. В этом случае 15% опрошенных готовы сменить работу и получать зарплату в конверте.

Далее чувствительность снижается, и на уровне +10−12% практически перестает дифференцироваться. Иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается.

При этом 38% опрошенных не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, каков бы ни был процент сокращения дохода, а 24% затруднились с ответом.

По мнению эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, опрос показывает, что попытка повысить НДФЛ «будет иметь очевидным последствием выпадение намного больших доходов бюджета и внебюджетных фондов, чем удастся собрать за счет повышения». Между тем, уже сейчас теневая занятость оценивается в 21% от численности рабочей силы.

Вместе с тем, считает Чернозуб, общество в принципе допускает снижение доходов в результате увеличения налогов примерно до 10%. То есть, попробовать можно.

Это довольно опасный вывод — об этом говорит история с «Платоном». Несмотря на то, что правительство РФ в последний момент отказалось от резкого увеличения тарифа на проезд 12-тонных грузовиков по федеральным трассам (вместо двукратного повышения чиновники ограничились 25%), российские дальнобойщики в понедельник, 27 марта, начали бессрочную всероссийскую стачку, требуя полной отмены платежной системы. Один из заявленных лозунгов протестной акции — недоверие президенту РФ Владимиру Путину, хотя не все участники с ним согласны.

Возникает резонный вопрос: зачем на этом фоне ВЦИОМ берет «пробу воздуха» по такой болезненной теме, как повышение НДФЛ? Не исключено, что ответ на него волнует не социологов, а тот же Кремль. Неслучайно в 2013 году директор ВЦИОМ Валерий Федоров прямо заявил, что «наш основной заказчик — это Кремль и "Единая Россия“».

Насколько объективен ВЦИОМ, когда говорит о толерантности россиян к повышению налога на физлиц, что будет, если НДФЛ действительно повысят?

— Власти ищут источники дополнительных доходов, поскольку доходы бюджета очевидно упали, — считает кандидат политических наук, научный сотрудник Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии РАН Кирилл Подъячев. — Между тем, стране нужны изрядные суммы на осуществление ряда масштабных проектов, от которых отказаться нельзя. Например, нельзя отказаться от программы перевооружения, поскольку де-факто это будет означать капитуляцию перед Западом.

Что же касается возможности повышения НДФЛ, сошлюсь на исследования нашего Центра в регионах. Они свидетельствуют, что с пониманием к идее повышения налога на физлиц относится не так много граждан. Но зато это наиболее активные люди на местах — те, кого называют «локальными авторами», кто создает общественную атмосферу.

Как раз они придерживаются позиций патриотических, я бы даже сказал державных. И они согласны пойти на определенные жертвы, — даже существенные жертвы, — но только в случае, если это действительно нужно для выживания страны, сохранения ее независимости и экономического развития.

Нести жертвы ради того, чтобы кто-то мог купить себе лишнюю яхту эти люди, понятно, не будут.

— Вы считаете, если НДФЛ поднимут на «пороговые» 2%, вспышки протестного недовольства не будет?

— Посмотрите, что происходит с налогами и ростом тарифов на коммунальные услуги на Украине. С 1 января 2017 года там в два раза вырос размер минимальной зарплаты — с 1,6 тысячи гривен до 3,2 тысяч. Соответственно, выросли и соцстандарты, штрафы и налоги, которые привязаны к минимальной зарплате. В частности, большинству украинских физических лиц-предпринимателей приходится сейчас платить в два раза выше единые социальные взносы (ЕСВ) в Пенсионный фонд.

Кроме того, повышение цен на газ привело к повышению тарифов за коммунальные услуги — украинцы сегодня платят за тепло и горячую воду в разы больше, чем в 2014-м. И что?

Да ничего. Если нет политических сил, заинтересованных в раскачивании ситуации и обладающих серьезными финансовыми ресурсами, никакой вспышки протестной активности не произойдет. Не будет массовых протестов и в случае, когда государство имеет достаточно сил для подавления недовольства. Возьмите Америку: страна с января протестует против собственного президента, но революцией в США и не пахнет.

Другое дело, если власти поднимут налоги, а люди увидят, что у некоторых отдельных чиновников увеличилось количество квартир или домов на Лазурном берегу — и только. Вот тогда они рады не будут. Такая ситуация будет ронять рейтинг власти, который сильно укрепился с 2014 года.

— Налог на физлиц в России уплачивают не граждане, а их работодатели, — отмечает политолог Федор Крашенинников. — Поэтому люди так спокойно рассуждают: они «за» повышение налогов или «против». В таких условиях опрос ВЦИОМ, я считаю, имеет пропагандистский характер — он позволяет властям утверждать, что население поддержит их предложение повысить налог на физлиц.

Если бы россияне платили этот налог своими руками, из собственного кармана, — как они делают, когда ежемесячно платят на квартиру, — от подобных вопросов они встали бы на дыбы. Уверен, ни нашлось бы ни одного, кто сказал бы: «я хочу платить больше». Любое предприятие, которое само платит налоги, и хотя бы раз в год перечисляет государству энную сумму, никогда не поддержит идеи повышения платежей.

Зато так скажут люди, которые получают зарплату на руки за вычетом НДФЛ, и которые даже не представляют, какая ее часть уходит на уплату налога. В этом случае протестов можно не опасаться: граждане, по большому счету, просто не понимают, о чем идет речь.

Думаю, опрос ВЦИОМ — это сигнал. Власти, по-видимому, действительно рассматривают сценарий повышения НДФЛ, и загодя готовят население к такому шагу.