Россия выиграла первый этап спора с Украиной по долгу на $3 млрд

Высокий суд Лондона отказал Украине в полномасштабном рассмотрении спора с Россией о невыплаченных $3 млрд, отклонив аргументы Киева о том, что дело нужно рассматривать в широком экономическом и геополитическом контексте, передает РБК со ссылкой на Financial Times.

Адвокаты Украины позиционировали заем на $3 млрд как результат «масштабного незаконного экономического и политического давления» на Украину со стороны России в 2013 году, а его невыплату — как следствие военного вмешательства России в украинские дела, включая «аннексию» Крыма.

Но судья Уильям Блэр, объявивший свое решение в среду, 29 марта, согласился с позицией России о том, что это исключительно коммерческий спор о неисполнении обязательств по долговому инструменту. Поэтому судья удовлетворил ходатайство российской защиты об ускоренном рассмотрении иска, которое может занять около полугода.

Решение английского суда носит не просто процедурный характер, а существенно повышает шансы России на общую победу, говорит источник РБК в российском Минфине. Украинская сторона уже заявила, что будет подавать апелляцию на это решение.



