]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Россия выиграла первый этап спора с Украиной по долгу на $3 млрд

14:18 29.03.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Высокий суд Лондона отказал Украине в полномасштабном рассмотрении спора с Россией о невыплаченных $3 млрд, отклонив аргументы Киева о том, что дело нужно рассматривать в широком экономическом и геополитическом контексте, передает РБК со ссылкой на Financial Times.

Адвокаты Украины позиционировали заем на $3 млрд как результат «масштабного незаконного экономического и политического давления» на Украину со стороны России в 2013 году, а его невыплату — как следствие военного вмешательства России в украинские дела, включая «аннексию» Крыма.

Но судья Уильям Блэр, объявивший свое решение в среду, 29 марта, согласился с позицией России о том, что это исключительно коммерческий спор о неисполнении обязательств по долговому инструменту. Поэтому судья удовлетворил ходатайство российской защиты об ускоренном рассмотрении иска, которое может занять около полугода.

Решение английского суда носит не просто процедурный характер, а существенно повышает шансы России на общую победу, говорит источник РБК в российском Минфине. Украинская сторона уже заявила, что будет подавать апелляцию на это решение.

 


 

Темы: Россия, Украина, Резонансные судебные процессы в мире, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2017, 15:34
Сергей

Уверен на 100% - никогда не отдадут украинцы этого долга. Просто даже теоретически невозможна такая ситуация, чтоб долг был возвращен.
Ну, посудите сами.
Если нынешнее положение дел, когда Украина в больших контрах с Россией, продолжится, то с какого бодуна Украина надумает отдавать?
Добровольно не отдаст. И будут ходить по судам, без конца аппелировать и прочее.
И даже если через лет этак пять суды закончатся не в ее пользу (что еще ?), то все равно просто скажет - а денег нет! И давайте договоримся, что снесем долг лет на 20 в будущее, когда украинская экономика поднимется.
Ничего она не поднимется, но через 20 лет все таким быльем порастет, что придется списать эти долги за какую-нибудь пустяшную уступку от украинцев.
Рассмотрим другой сценарий. Вдруг нынешний режим на Украине когда-то падет, к власти там придут хотя б относительно дружеские к России силы.
В этом случае Кремль с целью налаживания отношений и в порядке дружеского шага сам спишет этот долг. И даже не сомневаюсь, что и еще займ предоставит, лишь бы в Киеве не качнулись обратно.
Украина - это обуза на нашей шее и ничего с этим не поделаешь. Они там скачут, все у себя довели до ручки, а поднимать придется России и Европе на паях в той пропорции, как договоримся с ЕС. Вот тогда и пригодится этот долг - мы скажем ЕС, а три лярда мы уже дали, давайте их зачтем.
Вот и весь навар от этого долга для нас, на большее не рассчитывайте, дорогие сограждане!
29.03.2017, 15:31
Иван

В западных судах Россия никогда ни чего не выиграет будь она хоть на тысячу процентов права. Поэтому нечего там время и деньги терять, вполне достаточно Верховного суда РФ заведомо отменяющего решения всех западных судов относительно России. Сколько можно над собой и страной издеваться в эти кошки-мышки играть в роли мышки. Дурь ведь, чушь и издевательство.
29.03.2017, 15:21
Пенсионер П.

Логика убойная. "Не мы эти деньги разворовали, не нам и возвращать".

"Что это? Я рассержусь! Я дал клятву никогда не прикасаться перстами к презренному металлу! Но если назойливые миряне суют мне всякую дрянь... в этот карман... и в этот карман... то грех они берут на свою душу".
«Дуэнья» — музыкальный телефильм.
Экранизация одноимённой классической пьесы Ричарда Б. Шеридана.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.