Глава ТПП РФ предложил отечественному бизнесу уйти из Украины

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин полагает, что для российского бизнеса будет предпочтительным покинуть территорию Украины.

«Судя по тому, что власть не останавливает националистов, эта эпопея с блокировкой, с угнетением российского бизнеса, она будет продолжаться, и наши коллеги будут стремиться оттуда потихоньку уходить», - сказал он РИА Новости. При этом Катырин добавил, что подобные мысли ранее уже посещали российских предпринимателей.

По его словам, основной для них вопрос состоит в том, как и за сколько продать свой бизнес на Украине. «Я надеюсь, по крайней мере, на то, что Сбербанк отработал, и я знаю, что они не один день этим занимались», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что последней каплей для банка стала блокировка его офисов на Украине.

На прошлой неделе украинские власти ввели на год санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка и VS Bank. Им запретили вывод капиталов из Украины в пользу связанных с ними лиц. После этого Сбербанк объявил о полной продаже акций своего украинского подразделения консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и частной компании из Белоруссии.

