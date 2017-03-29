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Глава ТПП РФ предложил отечественному бизнесу уйти из Украины

19:45 29.03.2017
Сергей Катырин. Фото с сайта wikimedia.org
Сергей Катырин. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин полагает, что для российского бизнеса будет предпочтительным покинуть территорию Украины.

«Судя по тому, что власть не останавливает националистов, эта эпопея с блокировкой, с угнетением российского бизнеса, она будет продолжаться, и наши коллеги будут стремиться оттуда потихоньку уходить», - сказал он РИА Новости. При этом Катырин добавил, что подобные мысли ранее уже посещали российских предпринимателей.

По его словам, основной для них вопрос состоит в том, как и за сколько продать свой бизнес на Украине. «Я надеюсь, по крайней мере, на то, что Сбербанк отработал, и я знаю, что они не один день этим занимались», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что последней каплей для банка стала блокировка его офисов на Украине.

На прошлой неделе украинские власти ввели на год санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка», Проминвестбанка и VS Bank. Им запретили вывод капиталов из Украины в пользу связанных с ними лиц. После этого Сбербанк объявил о полной продаже акций своего украинского подразделения консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и частной компании из Белоруссии.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Торгово-промышленная палата РФ
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 08:53
Гость: Контрразведчик

Поддерживаю.
30.03.2017, 08:46
Гость: Геннадий

Что значит землицей приросли? Крым Российский был есть и будет! это хохлы цемлицей обросли за счет России!
30.03.2017, 07:50
Гость: stalker

Не "потихоньку" уходить, а просто закрыть всякий бизнес в этой стране. Это уже не правовое государство, а махновщина чистой воды.
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