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Глава Национального банка Татарстана ушел в отставку

14:21 30.03.2017
Фото с сайта newstatar.ru
Фото с сайта newstatar.ru
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Глава Национального банка по Р​еспублике Татарстан Мидхат Шагиахметов уходит в отставку c 31 марта. Об этом сообщает  «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Шагиахметов занимал должность заместителя начальника Волго-Вятского Главного управления Банка России — управляющего Нацбанком Татарстана с октября 2014 года.

Банки Татарстана столкнулись с проблемами после того, как 12 декабря 2016 года Татфондбанк, крупнейшим акционером которого является правительство республики, ограничил выдачу средств вкладчикам. Банк испытывал проблемы с ликвидностью с 2014 года. В середине декабря прошлого года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

3 марта регулятор отозвал лицензию Татфондбанка, пояснив, что при плохом качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к полной утрате собственного капитала. Лицензии также были отозваны у входившего в группу Татфондбанка Интехбанка и зарегистрированного в Казани Анкор Банка Андрея Коркунова. В ЦБ заявили, что руководство и собственники финансовых организаций не приняли эффективных мер по нормализации их работы.

По данным Центробанка, на 1 января 2017 года Татфондбанк занимал в банковской системе 42-е место, Интехбанк — 138-е, Анкор Банк — 233-е.

В отношении руководителей Татфондбанка расследуется дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как писал в январе «Коммерсантъ», с июня по октябрь 2016 года Татфондбанк перевел около 2 тыс. вкладчиков в статус клиентов своей «дочки» «ТФБ-Финанс» обманным путем, чтобы выкупить свои облигации. Подмену обнаружили после введения временной администрации.

1 марта правоохранительные органы задержали зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова, который находился в федеральном розыске. 3 марта стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В этот же день он был арестован. 15 марта по делу о мошенничестве был задержан бывший зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров.

Темы: Татарстан, Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 16:24
Гость: Algol

Правильно делают.
Все вот эти банки завязаные на националисстическую окраску - удалять. а саму инфраструктуру передать системным 12-ти банкам на правах их отделений . Или же даже современых касс при Банке Россия и ЦБ
Для вкладчиков это не горяче и не холодно. проценьы по вкладам одинково.
В случае с татарстаном как раз можно пойти дальше "отделений" в Кассы при системных банках.
Тем самым начисто обрубаеться сепаратизм и всякие языковые наобности. С какой стати обязаны учить Татарстанский язык.- я? Только по желанию и все.
Эх некоторые экономисты по ТВ . Мусор у них в головах и перепутка сознания - из за привычек. Опыт - это так же привычки.
30.03.2017, 15:02
Гость: Algol

И все вот это в современые кассы или отделения системных банков. Хотелось бы так . Выбиваем почву для сепаратизма.
Эх Делягин Делягин. вроде умный спец. Но без направления он никуда ))))))))
Без нправления только мусор в головах.
Теперь пусть по ТВ выступает и поправляет себя ))))))))
Это и есть Немного больше централизованость России из за климата. Чем Либерализм на Западе.
Это не хорошо и не плохо. Просто условия.
Учет их надо.
А там где теплей - это только выигрышь. - немного было или есть вто Германии
Не только мы одни с немного большей централизованнотью.
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