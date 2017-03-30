Глава Национального банка Татарстана ушел в отставку

Глава Национального банка по Р​еспублике Татарстан Мидхат Шагиахметов уходит в отставку c 31 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Шагиахметов занимал должность заместителя начальника Волго-Вятского Главного управления Банка России — управляющего Нацбанком Татарстана с октября 2014 года.

Банки Татарстана столкнулись с проблемами после того, как 12 декабря 2016 года Татфондбанк, крупнейшим акционером которого является правительство республики, ограничил выдачу средств вкладчикам. Банк испытывал проблемы с ликвидностью с 2014 года. В середине декабря прошлого года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

3 марта регулятор отозвал лицензию Татфондбанка, пояснив, что при плохом качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к полной утрате собственного капитала. Лицензии также были отозваны у входившего в группу Татфондбанка Интехбанка и зарегистрированного в Казани Анкор Банка Андрея Коркунова. В ЦБ заявили, что руководство и собственники финансовых организаций не приняли эффективных мер по нормализации их работы.

По данным Центробанка, на 1 января 2017 года Татфондбанк занимал в банковской системе 42-е место, Интехбанк — 138-е, Анкор Банк — 233-е.

В отношении руководителей Татфондбанка расследуется дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как писал в январе «Коммерсантъ», с июня по октябрь 2016 года Татфондбанк перевел около 2 тыс. вкладчиков в статус клиентов своей «дочки» «ТФБ-Финанс» обманным путем, чтобы выкупить свои облигации. Подмену обнаружили после введения временной администрации.

1 марта правоохранительные органы задержали зампреда правления Татфондбанка Сергея Мещанова, который находился в федеральном розыске. 3 марта стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В этот же день он был арестован. 15 марта по делу о мошенничестве был задержан бывший зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров.