Лихие поглотители

Классический пример захвата чужой собственности: сговор с топ-менеджментом, вывод финансовых активов и фабрикованные уголовные дела

В наши дни у современных поглотителей чужой собственности вместо силовых захватов высоколиквидной земли вокруг столицы в ходу возбуждение уголовных дел против «старых» владельцев и продажа «благоприобретённых» активов новым собственникам. «Совершенно секретно» исследовала современные технологии недружественных поглощений.

Хозяин знаменитой гостиницы «Метрополь» Александр Клячин © РИА Новости, Валерий Левитин

Каким образом выпускник географического факультета МГУ Александр Клячин встал во главе компании «Нерль» – история, покрытая мраком. Но в рейтинге самых известных и жёстких игроков на отечественном рынке слияний и поглощений компания «Нерль» в лихие 1990-е входила в пятёрку лидеров. Мишенями «скупщиков» являлись колхозы, совхозы Московской области, НИИ, строительные организации, попадались и оборонные предприятия. Приобретённые земли и здания шли под жилищную застройку, а часто просто перепродавались уже по рыночной цене.

Примечательна история, когда на одном из совхозных полей в Рузском районе Подмосковья «Нерль» Александра Клячина при поддержке дружественного ЧОПа «Родон» сошлась лоб в лоб с другим активным скупщиком подмосковных земель – Василием Бойко и его компанией «Вашъ Финансовый Попечитель». Позже Бойко сам рассказывал, как в процессе борьбы чоповцы «Родона» перегораживали дороги, отключали электричество и вывозили колхозников за десятки километров от дома, где заставляли передать «Нерли» свои земельные паи. Сам глава «Финансового Попечителя», помимо сломанной руки и порезанных пальцев, был обвинён в рейдерстве и некоторое время просидел в СИЗО.

Что заставило Александра Клячина резко сменить сферу деятельности, и смена ли это вообще, также остаётся загадкой, но в 2008 году издание «Коммерсантъ» сообщило: Клячин продал компанию «Нерль» и приобрёл австрийскую AustrianHotelCompany, которая управляет 21 гостиницей в Европе, и теперь сосредоточит свои силы на гостиничном бизнесе.

Многие эксперты тогда поспешили заявить, что заканчивается агрессивная эпоха на рынке слияний и поглощений. А Александр Клячин выбрал удачный момент, чтобы избавиться от бренда с неоднозначной репутацией. Момент действительно был удачным, но навыки из прошлого никто бросать не собирался.

Уже в 2012 году началось противостояние крупнейшего мирового игрока ИКЕА и собственников бывшего совхоза «Путь к коммунизму», преобразованного в «Коллективное сельскохозяйственное предприятие» (КСХП – Ред.). КСХП, которое, по данным СМИ, контролировал Александр Клячин, ещё со времён земельных битв за Подмосковье, неожиданно стало претендовать на участок земли в более чем 16 гектаров в нескольких километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе, под двумя зданиями офисного комплекса «Химки Бизнес Парк», принадлежащих ИКЕА. Последние годы шведскому бизнес-гиганту удавалось отбиваться от КСХП. Хотя суды то арестовывали спорное имущество, то снимали обеспечительные меры по иску КСХП.

Зачем успешному к тому времени отельеру и владельцу знаменитого «Метрополя» Александру Клячину нужно было ввязываться в судебную тяжбу с непредсказуемым результатом (с 1993 года ИКЕА арендовала этот участок у администрации города Химки, а затем выкупила его в собственность – Ред.), уже тогда рассказывали источники, близкие к процессу КСХП против ИКЕА. По их словам, представители истцов не раз выходили на контакт с деловым предложением о выплате крупного отступного за спокойное существование ИКЕА в России. Запрошенная сумма, по некоторым данным, исчислялась десятками миллионов долларов.

ЧТО ЖЕ ТЫ, БРАТ…

Но незадолго до химкинских событий в активе владельца сети гостиниц под брендом Azimut Александра Клячина был в разработке ещё один любопытный проект. Можно сказать, детектив развернулся вокруг холдинга «Эр-Стайл» предпринимателя Вячеслава Рудникова, имеющего брянские корни.

Российская компания «Эр-Стайл» появилась на заре компьютерной эры в 1991 году. Её основали Вячеслав Рудников и представитель сингапурской фирмы FutureSystemsLtd Рилван Бамгбала, российский гражданин нигерийского происхождения. За годы работы их совместное российско-сингапурское предприятие превратилось в группу компаний с большими финансовыми оборотами.

Начав с обычной сборки и продажи компьютеров, «Эр-Стайл» со временем стал одним из крупнейших в России и бывших советских республиках сервисных центров, системным интегратором и разработчиком программных решений для бизнеса и госструктур. Доход холдинга к 2011 году перевалил за 100 миллионов долларов и обещал только расти.

К этому времени первые совладельцы Рудников и Бамгбала занялись новыми бизнес-проектами, и вместо них оперативное управление компании осуществлял назначенный Рудниковым генеральным директором его двоюродный брат Василий Васин. Для большей мотивации Рудников дал Васину долю в 15% акций в ряде компаний в холдинге, сделав его миноритарным акционером. (Рилван Бамгбала почти полностью выйдет из бизнеса только в 2013 году и займётся своими личными проектами. – Ред.).

Василий Васин. Фото из архива автора

«В самом начале 2011 года ко мне подошёл мой двоюродный брат Василий Васин и предложил найти инвестора в «Эр-Стайл», – делится воспоминаниями с газетой «Совершенно секретно» Вячеслав Рудников. – При этом он сказал, что очень устал, что ещё пару лет поработает и хочет отойти от дел. Я согласился с тем, что если будет надёжный инвестор, то можно пригласить его партнёром».

Получив одобрение, Василий Васин развил кипучую деятельность по поиску инвесторов. И уже весной он знакомит Рудникова с Александром Клячиным и его младшим партнёром Сергеем Гордеевым. Василий Васин представил их как девелоперов и отельеров.

«Я о них ничего не знал, Васин сказал, что достаточно хорошо знаком с ними и они порядочные бизнесмены, – с сожалением вспоминает Рудников. – В это время я в основном был занят другими проектами, а с лета 2011 года ещё и участвовал в двух выборных кампаниях в Брянской области. Тем не менее от продажи всей компании я сразу отказался, они хотели купить как минимум контрольный пакет и в процессе переговоров договорились так: Клячин и Гордеев совместно выкупают 45%, 45% останутся у меня и Васина, а ещё 10%, по предложению брата, будут зарезервированы для возможного третьего инвестора». (Эти 10% ещё сыграют свою роль в этом деле.)

Здесь следует сделать небольшое отступление. С самого начала у Вячеслава Рудникова закрадывались определённые сомнения. Но двоюродный брат Василий Васин не давал возможности засомневаться – он лично ручался за инвесторов. И с самого начала убеждал в своей верности и отстаивании общих интересов. Васин предоставил Рудникову план, по которому к концу 2013 года компания будет стоить примерно 150 миллионов долларов, и при выходе из компании стоимость его доли будет оцениваться примерно в 50 миллионов. И Рудников подписал договор с компанией Клячина.

«Меня вполне устраивал такой план, – рассказывает предприниматель, – как оказалось, впоследствии он действительно был реализован, и компания добилась нужного результата. Только нужного не мне, а моему брату и новым партнёрам».

Рудников и предположить не мог, что за его спиной уже давно созрел заговор с участием его родственника. Сделка была довольно сложной, но Вячеславу Рудникову она не показалась подозрительной, ведь он наивно полагал, что брат и генеральный директор «Эр-Стайла» Василий Васин на его стороне.

Клячин и Гордеев предложили следующий механизм: на Кипре была создана компания «Эр-Стайл Холдингс Лтд». 66% акций в ней принадлежало кипрской numitoraHoldingsGMBH Рудникова, а созданная Васиным компания RegalitservicesLTD контролировала 34% кипрской «Эр-Стайл». Под эту компанию «Эр-Стайл Холдингс Лтд» подвели часть активов (не все – Ред.) из России: была организована управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний.

Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода – с лета 2011 до конца 2011 года – находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний. Пока ничего подозрительного. Инвестор действительно имеет право проверить, как идут дела у компании, в которую он планирует вложить средства. 27 января 2012 года (документы находятся в распоряжении редакции) был подписан договор между компаниями: Александра Клячина (CoralGroupFinanceLTD) с одной стороны и numitoraHoldingsGMBH Рудникова и RegalitservicesLTD Васина с другой стороны.

Весь кипрский холдинг «Эр-Стайл Холдингс Лтд» был оценён в 40 миллионов долларов. Соответственно, за 45% в компании Клячин должен был заплатить 18 миллионов, но на счета numitoraHoldingsGMBH и RegalitservicesLTD поступило всего 6 миллионов долларов, и то только через год.

Забегая вперёд, скажем, что больше покупатели никаких денег не платили. Почему так? Дело в том, что по условию договора, компания Клячина CoralGroupFinanceLTD должна была принести заказы от новых заказчиков в компанию и с этих заказов получить «комиссионные платежи». Они-то и учитывались бы как инвестиции на оставшиеся 12 миллионов долларов. При этом директором холдинга до конца 2013 года (когда Рудников и Васин должны были одновременно покинуть бизнес, продав свои доли компании Клячина. – Ред.) Вячеслав Рудников назначил Васина. Клячин назначил своего финансового директора. Тем самым обеспечивались прозрачность работы и гарантия соблюдения интересов всех участников.

«Васин убедил меня, что Клячин имеет значительные связи в бизнес-среде, – говорит Рудников, – и они с Гордеевым в состоянии увеличить доходы компании за счёт новых заказчиков».

Какого же было удивление Рудникова, когда себе в заслугу новые компаньоны отнесли заказ на несколько миллионов долларов от уже существующих заказчиков, с которыми «Эр-Стайл» и так уже сотрудничал многие годы. Например, с Пенсионным фондом – более 10 лет. Второй тревожный звоночек для Вячеслава Рудникова прозвучал, когда Клячин заплатил первоначальные 6 миллионов долларов, но только в феврале 2012 года, при этом уже за 2011 год его компания CoralGroupFinanceLTD получила от «Эр-Стайла» дивидендов примерно на эту же сумму. Выплату дивидендов подписывал Василий Васин.

Таким образом, в январе 2012 года Александр Клячин, как уверяет Рудников, демонстрируя документы, получил 45% успешного бизнеса практически бесплатно, а летом 2012-го к ним прибавились ещё 5%, поделённые из тех 10 зарезервированных для третьего предполагаемого инвестора, который так и не появился.

Таким образом, у компании Александра Клячина CoralGroupFinanceLTD летом 2012 года оказалось 50% акций, у компании Рудникова numitoraHoldingsGMBH – 33%, а у компании Васина RegalitservicesLTD – 17%.

При этом по условиям договора, до 1 января 2014 года Рудников и Васин должны были вместе выйти из бизнеса, а Клячин имел право выкупить у них оставшиеся 50%, получая таким образом все 100% компании. (Стоимость выкупа должна была зависеть от стоимости компании на тот момент и рассчитывалась как ЕBITDA, умноженная на коэффициент 6,1.)

ИЗ ВЛАДЕЛЬЦА В МИНОРИТАРИИ

Первые несколько месяцев всё шло ровно, однако уже летом 2012 года Василий Васин заявил брату, что передумал, не будет уходить из компании и останется и после 2013 года. Получалось, что Рудников, фактически становясь миноритарием, теряет контроль над своим бизнесом, а Василий Васин теперь в команде Александра Клячина. Тем самым Васин нарушил оговорённые условия вхождения Клячина в бизнес и фактически предал своего родственника и делового партнёра.

А дальше новые «инвесторы» совместно с Василием Васиным перестали интересоваться мнением Рудникова, осуществляя ряд сомнительных финансовых операций, и переехали в новый офис, доступ в который был закрыт для основателя компании.

В апреле – мае 2013 года, представляя результаты работы за 2012 год, Васин обозначил стоимость компании примерно в 75 миллионов долларов. Это при том, что ещё в конце 2012-го уже было подсчитано, что стоит она примерно 100 миллионов. По этому поводу, кстати, была даже напечатана статья в газете «Коммерсантъ».

«Для меня стало понятно, что результаты сознательно занижаются, – вспоминает Рудников, – причём на 2013 год план был занижен практически вдвое, а меня готовят к низкой стоимости моего пакета акций при выкупе. Я потребовал у Васина и Гордеева предоставить мне финансовую документацию – они мне жёстко отказали. Клячин в мае 2013 года сказал на нашем собрании открытым текстом: «Вячеслав, ты в меньшинстве, я бы на твоём месте вышел из компании досрочно».

Понимая, что противостоять такому повороту событий он не в состоянии, Рудников, имея лишь часть информации, подсчитал стоимость своих 33% акций. Получилось от 38 до 48 миллионов долларов. В итоге за меньшую сумму в 38 миллионов он согласился досрочно выйти из компании.

«Гордеев и Клячин предложили 28 миллионов. При этом Васин сказал, что «Клячин больше не заплатит». Я отказался, – говорит Рудников, – после этого они начали со мной войну, сказав, что в таком случае не заплатят мне вообще ничего».

ТУМАННЫЙ РАЗВОД

В августе 2013 года, поняв, что Рудников раскусил замысел и сговор двоюродного брата с Клячиным и Гордеевым, Василий Васин предложил выйти из всех компаний и разделить бизнес. Рудников был совсем не против, но считал, что, кроме прибыльных компаний, должны разделяться и их долги. С этим Васин соглашаться не стал и отказался от оплаты своих долгов, которых было много.

При этом, по утверждению Рудникова, он захватил компанию «Эр-Эс Сервис» совместно с её директором Сергеем Касаткиным, возможно, самую крупную на рынке ремонта вычислительной техники в России, Казахстане и Белоруссии. Стоимость компании оценивается примерно в 20–25 миллионов долларов, у Рудникова в ней доля 52,55%.

«В самом конце августа 2013 года я заключил мировое соглашение с миноритарным акционером и моим бывшим партнёром Рилваном Бамгбалой, – утверждает Рудников, – согласовав с ним все условия его выхода из всех совместных компаний. Соглашение я заверил нотариально в России, а Бамгбала – у вице-консула в российском посольстве в ОАЭ, где он скрывался от уголовного дела по мошенничеству с ресторанами. В 2009–2010 годах Бамгбала обманом присвоил сеть ресторанов, где моя доля составляла более 15 миллионов долларов. Но Васин сорвал это соглашение, Бамгбала оказался ему нужен в новых сложившихся условиях для борьбы со мной».

С июля 2013 года Сергей Гордеев прекратил всякие контакты с Вячеславом Рудниковым, а с конца августа на телефонные звонки перестал отвечать даже родственник Василий Васин.

В последнем варианте договора о приобретении отельером Александром Клячиным доли в кипрском холдинге «Эр-Стайл Холдингс Лтд» был пункт, согласно которому все спорные вопросы акционеров должны решаться в лондонском суде. Однако требования Рудникова о выкупе его доли в 33% по результатам работы всего холдинга «Эр-Стайл» на конец 2013 года по справедливой цене на Туманном Альбионе странным образом приняты не были. Лондонский третейский суд просто оставил его акционером компании с 33%, как есть.

Решение более чем удивительное, поскольку Рудников по-прежнему не может получать доступ к информации и участвовать в принятии решений в совете директоров. Кроме того, почему-то суд не настоял на своём же собственном решении о предоставлении Рудникову всех финансовых документов компании, в том числе всех договоров компании с 2011 по 2013 год с расчётом себестоимости по каждому контракту (!). Доступ в офис ему по-прежнему закрыт.

«Более того, на втором этапе рассмотрения этот самый третейский суд проигнорировал моё предложение безвозмездно вернуть торговую марку обратно в холдинг и отреагировать на сговор Васина, Гордеева и Клячина, – говорит Рудников. – При этом решение по второму этапу принималось лондонскими судьями необыкновенно быстро – буквально за 10 рабочих дней(по первому этапу дело рассматривалось почти четыре месяца. – Ред.). Понятно, что судьи двигались «по накатанной». И решение суда было – выплатить принадлежащей мне компанией numitoraHoldingsGMBH компании Клячина 11 миллионов долларов за торговую марку. Получалось, что Клячин, когда покупал компанию, оценил торговую марку в ноль рублей, а когда выставлял мне претензию за отказ передачи марки, её стоимость вдруг выросла до 22 миллионов долларов, а с меня он потребовал уплаты ему 11 миллионов. И суд с ним согласился! В настоящее время мои юристы подали апелляцию, которая будет рассматриваться уже Высоким судом Лондона».

СПОРНЫЙ АКТИВ ПОДГОТОВИЛИ К ПРОДАЖЕ

Пока предприниматель отбивался в российских судах от надуманных обвинений в мошенничестве (См. «Попрессовали и обобрали», «Совершенно секретно №11/388, ноябрь 2016»), Василий Васин и Сергей Гордеев стали выводить активы из компании «Эр-Стайл» и готовить новую компанию к продаже. Самый крупный выведенный на сегодня актив – это ООО «Редсис» (RedSys). В эту компанию были переведены сотни сотрудников из других компаний холдинга, переведены и перезаключены контракты с заказчиками. Эта компания была зарегистрирована Васиным на своё имя, юридически он владел 100% компании, хотя Рудников считает, что реальных владельцев несколько – это Клячин, Гордеев и Васин.

«Клячин без моего ведома и участия продлил полномочия Васина на посту директора ООО «Эр-Стайл Групп» после 2013 года, при этом не подавал к Васину никаких исков о выводе активов в RedSys, что, согласитесь, говорит о многом. Такой человек, как Клячин, который готов биться и за 10 тысяч долларов, не принял никаких мер, когда выводились активы на десятки миллионов долларов. На самом деле фактов сговора Клячина с Васиным в деле более чем достаточно. Например, в конце декабря 2013 года Васин заявил, что продал свою компанию некоему Марку Уолле. Буквально через два часа я получил факc от компании Клячина о выкупе 33% моих акций. А по условиям договора, если я или Васин теряем контроль над своими компаниями, то стоимость выкупа уменьшается на 25%. Для меня в дальнейшем не стало удивительным, что Марк Уолле оказался знакомым Клячина Марком Васильевым. Клячин в английском суде признал этот факт и даже отказался от рассмотрения доказательств. Таких действий со стороны Клячина, Гордеева и Васина было более чем достаточно. И Лондонский третейский суд «не увидел» сговора, разбирая это дело».

По некоторым данным, RedSys в конце 2016 года приобрела одна из компаний, за которой, по мнению Рудникова, стоят братья Ананьевы. Знают ли олигархи, у кого и какой актив они приобрели? Вячеслав Рудников полагает, что новым собственникам не стали объяснять, что актив спорный.

Почему мы так подробно остановились на этой истории? Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности компании, сфабрикованные уголовные дела против настоящих владельцев.

Зададим риторический вопрос – будут ли «захватчики» в нашей стране когда-нибудь повержены, а честный бизнес сможет наконец-то вздохнуть свободно? Или это никому не нужно?

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