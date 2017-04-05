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Греф назвал приватизацию вопросом национальной безопасности

12:18 5.04.2017
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Снижение доли госсектора критически важно для повышения темпов роста российской экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Приватизация является вопросом национальной безопасности", - заявил на Биржевом форуме в Москве Греф, который в 2000-2007 годах возглавлял Минэкономразвития и курировал в том числе управление госсобственностью.

"Когда свыше 70% экономики - это госсектор, говорить о конкуренции и эффективной структуре экономики невозможно", - цитирует Грефа "Интерфакс". "Нужна приватизация", - подчеркнул он, причем как малых предприятий, так и крупных.

Среди других задач на ближайшие годы он назвал сокращение масштабов госрегулирования, внедрение проектных методов управления, а также диверсификацию экономики.

"2030 год - год отсечения, мы должны быть готовы к тому, что цены на нефть пойдут вниз", - сказал глава Сбербанка. Сланцевая нефть уже стала "всемирным регулятором", быстро замещая выпадающие объемы традиционных ресурсов. "Не нужно ждать нового нефтяного бума, нужно сделать маневр в части опоры на интеллектуальную экономику", - завил Греф.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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05.04.2017, 13:55
Гость: A D

В стране митинги, теракт. А они воруют и воруют.
05.04.2017, 13:54
Гость: патриот

Национализация-решение вопроса безопасности,все остальное от лукавого.
05.04.2017, 13:53
Гость: Злой

Ничего не умеют, только воровать и делить созданное другими.
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