В Госдепартаменте США задумались о сокращении помощи Украине

Штаты намерены сократить объем оказываемой Украине помощи. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым, как прежние. Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет у нас уменьшится по всем статьям», - цитирует ее ТАСС.

О возможном сокращении помощи Киеву заявил также экс-посол США на Украине Джон Хербст. При этом он отметил, что урезание финансирования связано не с ситуацией на Украине, а с внутриполитической жизнью в США.

Ранее стало известно, что Украина получила от Евросоюза второй транш в размере 600 миллионов евро. По словам украинского лидера Петра Порошенко, эти средства предназначены для стабилизации экономики и проведения реформ.

