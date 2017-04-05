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В Госдепартаменте США задумались о сокращении помощи Украине

21:33 5.04.2017
Здание Госдепартамента США. Фото с сайта wikipedia.org
Здание Госдепартамента США. Фото с сайта wikipedia.org
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Штаты намерены сократить объем оказываемой Украине помощи. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

«У нашего президента бюджет будет не таким раздутым, как прежние. Конечно, последнее слово за Конгрессом, но я исхожу из того, что бюджет у нас уменьшится по всем статьям», - цитирует ее ТАСС.

О возможном сокращении помощи Киеву заявил также экс-посол США на Украине Джон Хербст. При этом он отметил, что урезание финансирования связано не с ситуацией на Украине, а с внутриполитической жизнью в США.

Ранее стало известно, что Украина получила от Евросоюза второй транш в размере 600 миллионов евро. По словам украинского лидера Петра Порошенко, эти средства предназначены для стабилизации экономики и проведения реформ.
 

Темы: США, Украина, Финансовая помощь и денежные вливания, Экономика и финансы, Госдепартамент США

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 22:27
Гость: Пой ласточка , пой

Да, помощь сократят, но пока дали кредит 1 миллиард долларов ШША.
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