Теперь заживем!

Что стоит за манипуляциями с прожиточным минимумом и масштабной реформой статистики

Накануне глава Правительства РФ и лидер "ЕР" Дмитрий Медведев утвердил снижение прожиточного минимума в России за IV квартал 2016 г. на 198 руб., теперь он составляет 9 тыс. 691 руб. Таким образом, для трудоспособного населения обновленный "минимум" – 10 тыс. 466 руб., для пенсионеров – 8 тыс. руб., для детей – 9 тыс. 434 руб.

Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета. Фото с сайта government.ru

И все это на фоне того, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже который год не дотягивает до этого самого прожиточного минимума. Об этом говорят, к этому привлекают внимание на различных заседаниях, давно поднимается вопрос несоответствия, но МРОТ и ныне там.

И не сказать, что Правительство на этом что-то сэкономит – по большому счету, показатель прожиточного минимума нужен для статистики. И в этой самой статистике и "порылась собака". Об этом рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

- Дмитрий Медведев утвердил снижение прожиточного минимума в целом по России на 198 руб. Как можно оценить очередной шаг Правительства?

На самом деле, прожиточный минимум является сугубо ориентировочным показателем, и это влияет только на статистику. И шаг этот сделан для улучшения статистической картинки. У нас с ноября 2016 г. по январь 2017 г. прошла чудовищная реформа статистики, по итогам которой, в общем, не совсем понятно, что эта статистика теперь выражает. И выражает ли она хоть что-нибудь.

Теперь ожидаемо "исчезновение" экономического спада, практически полное "исчезновение" инвестиционного спада, что было достигнуто по методам новых преобразований. И господин Медведев снизил прожиточный минимум, чтобы, вероятно, теперь отрапортовать, что у нас число людей с доходами ниже прожиточного минимума тоже снизилось.

А формально у снижения прожиточного минимума есть свое основание. Дело в том, что у нас сейчас очень низкая официальная инфляция, и реальная инфляция у нас снизилась, потому что алчность монополий уперлась в нищету людей. И я вполне допускаю, что овощи, некоторые товары питания, которыми питаются наиболее бедные люди, действительно незначительно подешевели. И, с формальной точки зрения, в этом случае можно показать, что прожиточный минимум снизился.

Но при этом он все равно остается издевательски низким, потому что калорийность его сопоставима с пайком немецких военнопленных в советских лагерях, причем во время войны, а не после нее. И в этом прожиточном минимуме расходы на городской транспорт, понятное дело, неадекватные, расходы на одежду – неадекватные, расходы на лекарства и не могут быть адекватны даже теоретически – просто потому, что у всех разное состояние здоровья. И, как правило, чем человек беднее, тем у него со здоровьем хуже.

Так что господин Медведев действует строго по принципу, который был сформулирован Лениным в отношении самодержавия: формально все верно, а по существу – издевательство.

- Но ведь МРОТ не повышают до уровня прожиточного минимума, а наоборот?

- Во-первых, МРОТ незначительно повышают, но фактическое его назначение заключается в расчете размеров штрафов для населения. Так что пока МРОТ остается ниже прожиточного минимума, это забота не столько о людях, сколько выполнение бюджета за счет людей.

А что касается снижения прожиточного минимума до уровня зарплат, то я думаю, что здесь нет никакой осмысленной цели, все это просто меланхоличное следование за статистикой без попытки даже задуматься о том, что же эта статистика означает и как она считается.

- А что она сейчас означает – занижение уровня бедных?

- Да, просто слишком много эксперты говорили, что у нас 20% населения не живет, а медленно умирает по официальной статистике – вот теперь Медведев и будет кричать, что не 20%, а сильно меньше. При этом нужно отметить, что, действительно, в третьем квартале обычно происходит снижение величины прожиточного минимума просто потому, что это сезон удешевления овощей "с грядки". В силу этого, действительно, цены несколько снижаются. Но расчет сделан все-таки не за третий квартал.

- И ведь теперь Росстат снова в ведении Минэкономразвития (МЭР)…

- Росстат был всегда подчинен Правительству непосредственно, потому что, исходя из его данных, оценивается деятельность Минэкономразвития. При Медведеве эту структуру загнали в подчинение МЭР. Это было настолько глупо, нелепо и противоестественно, что, как только Медведев ушел, Росстат вернули обратно в подчинение Правительства. Это было абсолютно правильно.

Теперь снова совершается эта глупость, потому что МЭР заинтересовано в улучшении экономической статистики больше, чем Правительство – оно непосредственно отвечает за состояние экономики. Вернее, должно отвечать. А оценка осуществляется на основании деятельности Росстата. И когда Росстат подчиняют Минэкономразвития, то получается, что МЭР будут оценивать на основании его собственных данных. Это нонсенс.

- Можно предположить, что снижение прожиточного минимума и переподчинение Росстата в совокупности вдруг "улучшат" положение в стране?

- Оно уже "улучшилось" – с ноября по январь проведена коренная, глубокая реформа официальной статистики. В результате этого получен ряд показателей, которые просто невозможны даже теоретически.

Скажем, в январе Росстат отчитался о росте грузооборота по железным дорогам – около 11%. Так не бывает. В стране может быть экономический рост, которого я не заметил, которого никто не заметил, еще можно представить, как это происходит. Но такое увеличение грузоперевозок по железным дорогам – невозможно. Это крайне инерционный показатель, который может меняться, ну, на 1%. Если на 2% - уже начинают искать ошибку.

Другой пример – в феврале у нас был зафиксирован промышленный спад по этой новой статистике. Он был вызван тем, что у нас на 20% сократилось водоснабжение и водоотвод по сравнению с февралем прошлого года. Вот посмотрите – вы на 20% меньше стали пить и водой пользоваться? Нет. И никто в стране не может такое резкое колебание совершить с потреблением воды – это предельно инерционный показатель. Так не бывает.

И переподчинение Росстата Минэкономразвития – это просто реакция от беспомощности, потому Правительство не может совладать с этими безумцами, которые вот такую статистику официально докладывают и считают, что это нормально. Теперь это отдают Минэкономразвития – разбирайтесь там сами друг с другом, как хотите.