Минпромторг предложил не давать субсидии владельцам офшоров

Министерство промышленности и торговли предложило сократить количество компаний, которые могут претендовать на субсидии из российского бюджета для возмещения части затрат на развитие производства телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники. Согласно проекту изменений в правила предоставления субсидий, опубликованному Минпромторгом на портале Regulation.gov.ru, претендовать на субсидии не смогут производители, если более 50% их капитала принадлежит компании, зарегистрированной в офшорах.

В действующей версии правил, утвержденной постановлением правительства от 17 февраля 2016 года, единственные ограничения для претендентов на субсидии — наличие российского юрлица и отсутствие задолженности перед налоговой и бюджетом.

Как пояснил РБК представитель Минпромторга, этим проектом министерство приводит правила предоставления субсидий в соответствие с постановлением правительства № 887 — им регламентировалось распределение субсидий по всем типам продукции, не только для поддержки производства телекоммуникационного оборудования и электроники.

По госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 — 2025 годы» государство готово выделять субсидии на комплексные проекты, срок которых составляет не превышает 5 лет и определенную стоимость. При развитии производства телекоммуникационного оборудования она должна быть не выше 1,5 млрд руб., а ежегодная субсидия — не более 300 млн руб., при производстве вычислительной техники — до 2,5 млрд руб. и 400 млн руб., при производстве специального технологического оборудования — до 2 млрд руб. и 300 млн руб., систем интеллектуального управления — до 1 млрд руб. и ‎200 млн руб., соответственно. Субсидии распределяет специальная комиссия Минпромторга на конкурсе.

«Современные технологии требуют очень больших вложений с длительным сроком окупаемости и больших устойчивых рынков сбыта продукции для обеспечения экономической эффективности производства. Поэтому технологичные компании, желающие остаться «в рынке», не могут обойтись без различных форм господдержки — прямых и косвенных», — отмечает представитель производителя микроэлектроники «Микрон» Алексей Дианов.

По мнению председателя совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светланы Аполлоновой, которая также входит в экспертный совет Минпромторга, формулировка об офшорах, использованная в проекте Минпромторга, означает, что российские «дочки» зарубежных организаций могут также подавать заявки на государственные выплаты. «Изначально механизм субсидирования предлагалось применять в том числе и для того, чтобы решить проблему отсутствия у российских производителей доступа у дешевым длинным деньгам. Из представленного документа же, получается, что иностранные компании, которые и так получают деньги за рубежом благодаря дешевым кредитам, могут получать деньги еще и от России», — говорит она.

По ее словам у российских операторов связи сети построены и функционируют более чем на 90% на зарубежном оборудовании уже более 25 лет. «Чтобы они начали покупать отечественное оборудование, необходимо создать условия, — продолжает эксперт. — Иначе, например, тот же Cisco, у которого есть российская «дочка», только выиграет от предложенного механизма, так как российское субсидирование поможет им компенсировать часть расходов, что только повысит конкурентоспособность зарубежных «дочек».

По данным СПАРК, представляющее Cisco в России ООО «Сиско Системс» на 100% принадлежит Cisco Systems Netherlands Holdings B.V., зарегистрированной в Нидерландах. Юридическое лицо Huawei в России, ООО «Техкомпания Хуавей», принадлежит Huawei Technologies Cooperatief U.A., зарегистрированной также в Нидерландах. Эта страна не входит в перечень офшоров Минфина, то есть компания сможет претендовать на субсидии.

Среди компаний, уже получивших субсидии от Минпромторга, не было ни одной, которая была бы подконтрольна офшору. Но как минимум одна из тех, кто уже получил субсидии, подконтрольна иностранному юридическому лицу. Речь идет о ЗАО «ИскраУралТел», одном из юридических лиц производителя телекоммуникационного оборудования из Екатеринбурга. Осенью 2016 года комиссия Минпромторга одобрила выделение этому ЗАО субсидии в размере 100 млн руб. на разработку и серийное производство программно-аппаратной платформы типа «Интернет вещей» для нового поколения энергетических сетей и еще 100 млн руб. на разработку и производство пограничного контроллера сессий (вид телекоммуникационного оборудования). При этом, по данным СПАРК, 55,4% этой компании принадлежит зарегистрированной в Словении Iskratel D.O.O.