Стабильность КНР под угрозой?

Сразу несколько провинций предоставляли ложные данные о росте экономики

Рост экономики КНР, ставшей второй, а, по некоторым оценкам, и первой в мире, продолжает зависеть от развития перерабатывающей промышленности и экспорта её продукции. Кроме того, народное хозяйство азиатской державы, несмотря на рыночные реформы, во многом регулируется методами государственного планирования. Поэтому для КНР весьма актуально правильное ведение статистического учёта экономических данных.

Однако в последнее время в этой сфере всё чаще вскрываются нарушения, подчас довольно крупные. Угрожает ли нестабильная экономическая ситуация в северо-восточных провинциях достижению плановых показателей по росту ВВП по стране в целом? Дискредитируют ли махинации чиновников сам характер плановой экономики КНР?

Как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, высший надзорный орган КПК - Центральная комиссия по проверке дисциплины - сообщил о том, что руководство автономного района Внутренняя Монголия и провинции Цзилинь предоставляли неверные графики о состоянии народного хозяйства регионов. При этом объёмы фальсификаций и период, в который они осуществлялись, не называются.

Это произошло всего через несколько месяцев после аналогичного скандала в провинции Ляонин, где неверная статистика предоставлялась в центр с 2011 по 2014 гг., а в прошлом году эта северо-восточная провинция показала рекордный экономический спад в 2,5%.

Внутренняя Монголия, являющаяся важным для Китая угледобывающим регионом, сообщила о росте в 7,2% по итогам прошлого года, а Цзилинь – на 6,9%.

Все эти три провинции входят, согласно принятому в КНР административному делению, в Дунбэй (Северо-Восточный Китай). Эта область, граничащая с Дальним Востоком РФ, стала одной из первых в стране, где проводилась индустриализация. Множество предприятий было построено ещё в 50-е годы. К настоящему времени эти производства устарели и не могут являться локомотивом экономического роста.

Вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай в феврале этого года совершил рабочую поездку в Ляонин, где призвал к модернизации промышленности и развитию "умных" производств. Однако, похоже, проблема более серьёзна и уже не ограничивается одной провинцией, а охватывает весь Северо-Восток, который иногда даже называют "ржавым поясом".

Изображение с сайта nakanune.ru

То, что фальсификация данных статистики стала достоянием общественности, может отражать новый курс руководства страны: в октябре 2016 г. Центральная группа по всестороннему углублению реформ, которой руководит лично председатель КНР Си Цзиньпин, задумалась о принятии новых стандартов статистики. Пекину необходимо получать адекватную информацию о народном хозяйстве страны. В улучшении нуждаются методики расчета безработицы, размера сектора услуг и объема инвестиций с фиксированными активами.

В настоящее время местные чиновники зачастую занимаются приписками показателей экономического роста и промышленного производства, а статистику по безработице и несчастным случаям, наоборот, стараются преуменьшить.

Чтобы снизить размер фальсификаций, китайское руководство пытается внедрить методики непосредственного сбора информации, чтобы исключить чиновников на местах из процесса составления статистики. Уже разработан индекс, анализирующий работу 700 тыс. предприятий по всей стране.

Многие иностранные инвесторы учитывают так называемый "индекс Ли Кэцяна [премьер Госсовета КНР – прим.]", отслеживающий экономический рост по косвенным показателям железнодорожных перевозок, производства электроэнергии и банковского кредитования. Однако проблема качества такой информации всё равно сохраняется.

Заявления Центральной комиссии по проверке дисциплины вызывают озабоченность в преддверии 19-го съезда КПК, на котором могут приниматься решения о кадровых перестановках в руководстве страны.

Тем не менее, пока страна и партия, вероятно, всё ещё могут достичь запланированных показателей. Политический консультант, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Накануне.RU рассказал, что неверная статистика из китайских провинций не сможет кардинально повлиять на статистику по росту ВВП в Китае в целом, а экономика КНР сейчас перестраивается не только из-за внутренних проблем, но и реагируя на внешние вызовы: "Естественно, китайская экономика сейчас тормозится, просто потому, что она много лет подряд затачивалась под экспорт, а сейчас значительная часть тех стран, что раньше покупали китайскую продукцию, испытывает очень серьёзные экономические проблемы".

Экономические проблемы Китая порождены в первую очередь сокращением импорта китайской продукции. Более того, сейчас Дональд Трамп пришёл во власть в США с программой импортозамещения, и, хотя, очень многие его оппоненты пытаются заблокировать эту программу, но, по-видимому, он её будет выполнять.

"Это, к сожалению, практически неизбежный для КНР процесс. Более того, его многие предсказывали и предвидели, и именно для предотвращения этого спада руководство Китая уже много лет предпринимает различные меры, нацеленные на повышение внутрикитайского потребления. На этом пути у них, как водится, случилось немало ошибок, например, первые попытки поднять экономику сводились просто к вбрасыванию денег и, естественно, неизбежным последствием стало надувание множества биржевых пузырей, часть из них Китаю удалось схлопнуть более-менее безболезненно, некоторые крайне тяжело сказались на состоянии рынка в целом, но государство там учится довольно быстро и, насколько я могу судить, многие проблемы, обнаруженные при этой первой попытке, уже удалось решить достаточно адекватно. И, будем надеяться, Китаю удастся раскрутить внутреннюю экономику", – отметил аналитик.

Все же скандалы, связанные с неверными данными по росту ВВП, зачастую выставляются в свете, порочащем плановую экономику Китая в целом. Но и здесь, по мнению Анатолия Вассермана, не всё так однозначно:

"Говорить о фальсификациях статистической отчётности в Китае могут многие, но по сравнению с аналогичными фальсификациями в странах, почему-то именующих себя развитыми, китайская отчётность идеально достоверна. Потому что там нет таких накруток, какие устраивает, например, американская статистика. Накруток этих много, приведу только один пример, самый очевидный. Несколько лет назад выяснилось, что, если вы владеете собственным жильём, то в американской экономической статистике считается, что это жильё вы арендуете у самого себя и платите за эту аренду столько, сколько сейчас принято платить за аренду аналогичного жилья на свободном рынке. И эта фиктивная арендная плата засчитывается в ВВП. Когда это выяснилось, кто-то из статистиков сказал: "Следующий логичный шаг – учитывать исполнение супружеских обязанностей по тарифам лучших профессионалок". Так что, наверное, какие-то накрутки в китайской экономической статистике есть, но принимать их всерьёз и кричать по этому поводу "ужас-ужас" бессмысленно".

Как считает Анатолий Вассерман, в хозяйственной статистике любой страны с плановой экономикой, или хотя бы частично плановой, объём накруток несравненно меньше, чем в хозяйственной структуре любой страны с рыночной экономикой. "Хозяйственная статистика в странах с плановой экономикой нужна именно для того, чтобы планировать, то есть эти страны принимают решения на основе такой статистики. И если окажется, что статистика недостоверна, то немедленно принимаемые решения также окажутся неисполнимыми. И кто будет отвечать за то, что они не исполнены? Очевидно, отвечать будут те, кто ранее давал ложные данные в статистическое ведомство", – отмечает эксперт.

"Кстати, наши "либералы" очень любят ссылаться на громкие примеры фальсификации советской статистики, такие, как "хлопковое дело", но при этом они не говорят о том, что "хлопковое дело" довольно быстро вскрылось. Вскрылось именно потому, что решения, принятые на основе ложной статистики, оказались невыполнимыми и поэтому, во-первых, фальсификация статистики довольно быстро выявилась, а, во-вторых, наказали за это по самым строгим нормативам, по сути как за преступление против государства в целом", – заключил эксперт.